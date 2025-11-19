Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne en Algérie

Dans le cadre de sa visite officielle en Algérie, le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné de son épouse et de la délégation de haut niveau du Vietnam, a rencontré dans la soirée du 18 novembre (heure locale) les cadres et employés de l'ambassade du Vietnam ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne en Algérie.

Photo : VNA/CVN

Les participants ont exprimé leur émotion d'être reçus par le chef du gouvernement et leur gratitude pour l'attention du Parti et de l'État. Ils ont partagé leur souhait de retourner au pays, tout en reconnaissant que les difficultés économiques les en empêchent encore. Ils ont réaffirmé leur volonté de contribuer aux relations Vietnam - Algérie et au développement national. Ils ont également proposé l'autorisation de créer une Association des Vietnamiens en Algérie, l'organisation accrue d'activités culturelles vietnamiennes, ainsi que des politiques de soutien pour les Vietnamiens vivant dans des conditions difficiles afin de faciliter leur retour et leur participation aux activités nationales.

Transmettant les salutations des dirigeants du Parti, de l'État et du secrétaire général Tô Lâm, le Premier ministre a rappelé les liens historiques entre le Vietnam et l'Algérie, malgré la distance géographique. Il a exprimé l'espoir que la communauté vietnamienne continuerait à préserver et renforcer cette bonne relation.

Porter les relations Vietnam - Algérie à une nouvelle hauteur

Le Premier ministre a indiqué que sa visite vise à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, en promouvant une coopération économique à la hauteur des relations politiques, et en renforçant les échanges entre entreprises, les liens entre les peuples et la coopération culturelle.

Il a informé la communauté de la situation du pays, de ses réalisations récentes et des orientations stratégiques du Vietnam pour entrer dans une nouvelle phase de développement.

Photo : VNA/CVN

Rappelant que plus de six millions de Vietnamiens vivent à l'étranger, il a souligné que la diaspora constitue une partie inséparable de la nation. Le Parti et l'État ont ainsi mis en place de nombreuses politiques favorables dans les domaines de l'immobilier, de la citoyenneté, des visas, afin de faciliter le retour et les liens avec le pays d'origine.

Le Premier ministre a appelé les Vietnamiens d'outre-mer à rester unie, à bien étudier et travailler, à respecter la loi du pays d'accueil, et à continuer d'entretenir l'amour pour la patrie et la fierté nationale.

Il a demandé aux ambassades vietnamiennes, dont celle en Algérie, de mettre en place des lignes directes et des mécanismes d'échange efficaces pour soutenir la communauté, notamment en matière de protection consulaire. Le ministère des Affaires étrangères est chargé d'étudier la création d'un portail d'information interconnecté pour renforcer le lien entre la diaspora et le pays.

À cette occasion, un représentant de l'Académie des technologies de la poste et des télécommunications a remis cinq bourses d'études aux enfants de Vietnamiens vivant en Algérie, leur permettant de poursuivre leurs études au sein de l'Académie.

VNA/CVN