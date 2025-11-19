L’Assemblée nationale examine le projet de l'aéroport international de Gia Binh

La politique d’investissement au projet de construction de l’aéroport international de Gia Binh, dans la province septentrionale de Bac Ninh, figure parmi les sujets abordés lors de la séance matinale du 19 novembre 2025, lors de la 10 e session de l’Assemblée nationale de la XV e législature.

Photo : VNA/CVN

Présenté par le gouvernement comme une initiative stratégique et visionnaire, cet aéroport ambitionne de restructurer en profondeur le réseau aéronautique de la région capitale selon un modèle innovant de "double hub" – un schéma déjà éprouvé avec succès dans plusieurs grandes métropoles mondiales telles que Londres ou Tokyo.

Complément direct de l’aéroport international de Noi Bai, l’infrastructure de Gia Binh est appelée à devenir un levier majeur de développement pour la logistique, le commerce électronique, le tourisme et les services de haut niveau... Le projet revêt en outre une dimension stratégique cruciale en matière de défense nationale, de sécurité et d’accueil d’événements diplomatiques d’envergure, à l’image du sommet de l’APEC que le Vietnam organisera en 2027.

À l’horizon 2030, l’aéroport sera en mesure d’accueillir environ 30 millions de passagers et 1,6 million de tonnes de fret par an. Ces capacités devraient respectivement atteindre 50 millions de passagers et 2,5 millions de tonnes de fret à l’horizon 2050. Le coût total d’investissement est estimé à près de 196.378 milliards de dôngs (environ 7,8 milliards de dollars au taux actuel).

Au cours de la même matinée, les députés examinent des rapports concernant le projet de résolution portant sur des mécanismes et politiques spécifiques destinés à améliorer l’efficacité de l’intégration internationale du Vietnam.

Ils discutent en groupe du projet de résolution de l'Assemblée nationale sur certaines mécanismes et politiques visant à éliminer les difficultés et les obstacles dans la mise en œuvre de la Loi foncière, ainsi que du projet de résolution de l'Assemblée nationale sur certains mécanismes et politiques spécifiques visant à améliorer l'efficacité de l'intégration internationale.

Dans l'après-midi, l'Assemblée nationale débattra en plénière de deux autres projets de loi sur la gestion fiscale (modifiée) et la sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques (modifiée).

VNA/CVN