Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son renforce la coopération avec les EAU et les États-Unis

En marge de sa participation au Débat général de haut niveau de la 80 e session de l’Assemblée générale des Nations unies et de ses activités bilatérales aux États-Unis, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a rencontré, le 23 septembre, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis (EAU), Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

>> Le Vietnam chérit son amitié traditionnelle et sa coopération multiforme avec le Tadjikistan

>> Le président Luong Cuong à l’ouverture de la 80e Assemblée générale de l’ONU

>> Le président vietnamien rencontre les dirigeants de la Bulgarie et du Portugal

Lors de cette rencontre, les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction devant le développement positif des relations bilatérales, en particulier depuis l’établissement du partenariat stratégique global et la signature de l’Accord de partenariat économique global (CEPA) en octobre 2024.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a salué les progrès remarquables des EAU et a réaffirmé l’importance que le Vietnam attache au renforcement de la coopération avec ce pays. Il a également exprimé sa gratitude pour les préparatifs liés à la visite du vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh aux EAU, axée sur la promotion de la coopération dans le développement d’un centre financier international au Vietnam, l’innovation, la transformation numérique et les centres de données.

À cette occasion, le responsable vietnamien a sollicité le soutien des EAU pour le lancement de négociations en vue d’un accord de libre-échange avec le Conseil de coopération du Golfe (CCG), ainsi que pour l’examen d’investissements dans des zones industrielles Halal au Vietnam.

De son côté, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan a souligné le rôle du Vietnam en tant que partenaire commercial et d’investissement clé des EAU en Asie du Sud-Est. Il a partagé la vision de son homologue vietnamien quant à la nécessité de concrétiser des résultats substantiels dans des domaines prioritaires tels que l’économie, le commerce, l’investissement, la finance, la science et la technologie, et le tourisme, conformément au partenariat stratégique global et à l’accord CEPA.

Il a également proposé de renforcer la coopération en matière de travail et de formation de ressources humaines de haute qualité. Les deux parties ont convenu d’accroître leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux et internationaux.

Le même jour, à New York, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a eu des rencontres avec les dirigeants de grands groupes américains tels qu’Amazon, Lockheed Martin et AES. Il a réaffirmé le rôle des États-Unis en tant que partenaire majeur du Vietnam, soulignant la contribution essentielle des entreprises américaines au développement durable des relations bilatérales. Il a noté la croissance continue des échanges économiques, commerciaux et d’investissement, avec des entreprises américaines qui élargissent leurs activités au-delà des secteurs traditionnels vers des domaines de haute technologie comme les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle (IA).

Le vice-Premier ministre a assuré que le Parti et l’État du Vietnam s’engageaient à créer un environnement d’affaires stable et favorable pour les entreprises nationales et étrangères, y compris américaines. Il a également précisé que les gouvernements des deux pays continueraient de discuter des questions fiscales réciproques afin de garantir un climat commercial équitable et prévisible.

Juan Ignacio Rubiolo, vice-président du groupe AES, a fait le point sur les projets de son entreprise au Vietnam, notamment le terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) de Son My et la centrale électrique au gaz de Son My II. Il a exprimé le souhait de bénéficier d’un soutien continu afin d’assurer la réussite de ces projets, qui contribueront aux objectifs de développement du Vietnam.

Michael E. Williamson, président de Lockheed Martin International, a salué le potentiel de croissance du Vietnam et manifesté l’intérêt de son entreprise pour développer la coopération dans le domaine du commerce de la défense, en phase avec les besoins mutuels.

David Zapolsky, directeur des affaires mondiales et juridiques d’Amazon, a loué le développement rapide de l’infrastructure numérique vietnamienne et exprimé le désir d’élargir la collaboration dans des secteurs tels que le commerce électronique, les applications d’IA, la technologie satellitaire et le cloud computing.

VNA/CVN