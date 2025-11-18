Le Premier ministre vietnamien appelle à un partenariat renforcé entre le Vietnam et le Koweït

Dans le cadre de sa visite officielle au Koweït, le matin du 18 novembre, dans la capitale koweïtienne, le Premier ministre Pham Minh Chinh a prononcé un discours de politique à l’Académie diplomatique du Koweït. Dans son allocution, il a affirmé que le Vietnam attachait une importance particulière au renforcement d’une coopération approfondie et globale avec les pays du Golfe en général et avec l’État du Koweït en particulier.

Le Koweït a été le premier pays du Golfe à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam après la réunification nationale en 1976. Depuis près de 50 ans, les deux pays partagent des positions communes sur l’indépendance nationale, les aspirations au développement, ainsi que sur la paix et la coopération régionales et internationales. Ils se soutiennent mutuellement sur les enceintes multilatérales pour les grandes questions régionales et mondiales.

Le Koweït a été également le premier pays du Golfe à accorder au Vietnam un volume important d’aide publique au développement (APD) concessionnelle, notamment dans les zones reculées. Le projet hydraulique de Dau Tieng, financé en 1979, en est le premier exemple. Le Vietnam garde en mémoire le geste précieux du Koweït, qui lui a fourni 600 000 doses de vaccin lors de la période la plus difficile de la pandémie de COVID-19.

Le Koweït figure parmi les principaux partenaires commerciaux et investisseurs du Vietnam au Moyen-Orient, avec des échanges bilatéraux ayant atteint 7,3 milliards de dollars en 2024, et le projet emblématique de la raffinerie et pétrochimie de Nghi Son, d’un investissement total dépassant 9 milliards de dollars, dont plus de 3 milliards apportés par la partie koweïtienne.

Néanmoins, la coopération économique reste en deçà de son potentiel et le développement des relations politiques et diplomatiques n’est pas encore à la hauteur des attentes. Les deux pays doivent surmonter les difficultés pour entrer dans une nouvelle phase de coopération plus dynamique, plus rapide et plus efficace.

Le Premier ministre vietnamien a fait savoir que, durant sa visite, il a eu des entretiens très sincères, chaleureux, ouverts et approfondis avec l’Émir, le Prince héritier, ainsi qu’une séance de travail fructueuse avec son homologue koweïtien. Les dirigeants ont convenu de porter les relations bilatérales au niveau d’un partenariat stratégique, couvrant un large éventail de domaines et mettant l’accent sur des avancées concrètes.

Les deux parties ont ainsi défini neuf axes prioritaires de coopération. Elles se sont engagées à renforcer la confiance politique, à intensifier les échanges de délégations de haut niveau, et à promouvoir une coopération visant à protéger les intérêts légitimes de chaque pays. Les deux pays coopéreront également dans la défense, la sécurité, y compris la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, conformément à la Convention de Hanoï.

Ils dynamiseront la coopération dans les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, et feront de l’énergie un pilier majeur de leurs relations, en développant la coopération pétrolière, les services connexes et la formation de ressources humaines de haute qualité.

Les deux parties sont convenues de créer une percée dans l’investissement, le Koweït étant encouragé à accroître ses investissements, notamment dans le futur Centre financier international du Vietnam ; de promouvoir vigoureusement les échanges commerciaux, avec l’objectif de porter le commerce bilatéral à 12–15 milliards de dollars d’ici 2030 ; de lancer rapidement les négociations pour l’Accord de partenariat économique global (CEPA) Vietnam–Koweït ; d’accélérer les négociations pour un accord de libre-échange entre le Vietnam et le Conseil de coopération du Golfe (CCG) ; de discuter d’un accord sur la sécurité alimentaire et du développement d’un écosystème Halal au Vietnam.

Par ailleurs, les deux pays renforceront la coopération dans le tourisme, les échanges populaires, la main-d’œuvre, la culture, le sport et l’éducation–formation, autant de fondements durables pour l’amitié de long terme entre les deux peuples. Ils intensifieront également la coordination et le partage de points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que, dans le nouveau cadre de partenariat stratégique, le Vietnam et le Koweït disposeraient de conditions plus favorables pour se soutenir mutuellement ainsi que pour contribuer à la paix, à la stabilité et au développement durable dans la région et dans le monde.

Souhaitant plein succès au partenariat stratégique Vietnam - Koweït, le chef du gouvernement vietnamien a souligné le rôle important de l’Académie diplomatique du Koweït, et s’est dit convaincu que le mémorandum d’accord entre les académies diplomatiques des deux pays serait rapidement mis en œuvre par des programmes de coopération dès 2026, contribuant à former de nouvelles générations de diplomates de haut niveau au service du développement des relations bilatérales.

Il s’agissait de la dernière activité du Premier ministre Pham Minh Chinh au Koweït. À la mi-journée, le Premier ministre, son épouse et la délégation vietnamienne les accompagnant ont quitté le pays pour effectuer une visite officielle en Algérie, à l’invitation du Premier ministre, Sifi Ghrieb.

