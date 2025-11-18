Le rôle accru des femmes vietnamiennes et biélorusses pour la paix et le développement

Dans l’après-midi du 18 novembre, à Hanoï, la vice-présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam (ANV), Nguyên Thi Thanh, a reçu une délégation de haut niveau de l'Union des femmes de la Biélorussie, dirigée par sa présidente Olga Aleksandrovna Shpilevskaya, et directrice de la branche nationale de la compagnie de radio et de télévision interétatique "Mir" en Biélorussie, à l'occasion de sa visite de travail au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thi Thanh a souligné la relation traditionnelle de longue date entre le Vietnam et la Biélorussie, cultivée par les générations de dirigeants. Elle a noté qu'en 2025, les deux pays élevaient leurs relations au niveau de Partenariat stratégique, ouvrant une nouvelle ère de coopération. Elle a exprimé sa conviction que cette coopération élargie offrirait de nombreuses nouvelles opportunités aux Unions des femmes des deux pays.

La vice-présidente de l'ANV s'est réjouie de la signature prochaine d'un mémorandum de coopération entre les deux organisations féminines, qui sera l'occasion de partager de précieuses expériences sur le développement national, notamment en matière d'égalité des sexes et de promotion des femmes.

Évoquant la 10e session de la XVe législature de l'Assemblée nationale en cours, Nguyên Thi Thanh a mentionné l'objectif d'atteindre au moins 30% de femmes élues parmi les députés et les membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Elle a souhaité que les deux Unions continuent de partager des initiatives pour la paix, la culture et l'humanité, et d'échanger des expériences en matière de participation politique pour renforcer l'autonomisation des femmes.

Olga Aleksandrovna Shpilevskaya a réaffirmé que le Vietnam était un partenaire clé de Biélorussie en Asie. Elle a souligné que la coopération entre les organisations de femmes contribuerait de manière significative au développement global des relations bilatérales dans les domaines culturel, économique et social. Elle a également noté les nombreuses similitudes entre les femmes des deux pays, notamment leur attachement à la paix et aux valeurs familiales.

VNA/CVN