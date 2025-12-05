Vietnam - Cuba : l'exposition "Amitié éternelle" célèbre une fraternité indéfectible

L’exposition intitulée "Amitié éternelle" (Everlasting Friendship) a ouvert ses portes le 5 décembre au Musée des femmes du Vietnam, à Hanoï, pour célébrer les liens fraternels unissant les deux nations.

>> Célébration solennelle des 65 ans de relations Vietnam - Cuba à La Havane

>> 65 ans de relations Vietnam - Cuba : dynamiser le partenariat bilatéral

>> Le partenariat Vietnam - Cuba : La VNA et Prensa Latina réaffirment leur coopération de 65 ans

Photo : VNA/CVN

Organisé conjointement par le Musée du Front de la Patrie du Vietnam, le Musée des femmes du Vietnam, l’ambassade de Cuba et d’autres organes, l’événement s’inscrit dans le cadre d’une série de commémorations majeures, dont le 65ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba (1960-2025) ainsi que l’Année de l’amitié Vietnam - Cuba.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyên Thi Tuyêt, directrice du Musée du Front de la Patrie du Vietnam et du Musée des femmes du Vietnam, a souligné la portée symbolique de cette manifestation, destinée à retracer, avec simplicité et profondeur, 65 années d’attachement et de solidarité à travers des récits du quotidien, des photographies d’archives et des souvenirs précieusement conservés depuis des décennies.

L’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, a qualifié l’exposition d’acte de reconnaissance profonde envers une relation bilatérale historique, forgée au fil des générations et chérie comme un trésor inestimable. Il a mis en lumière le rôle crucial des figures féminines héroïques dans l’histoire des deux peuples, citant notamment l’héroïne de la Révolution cubaine Melba Hernández, première ambassadrice de Cuba à Hanoï, ainsi que la "générale" Nguyên Thi Dinh, ancienne commandante en cheffe adjointe de l’Armée de libération du Sud, dont l’héritage incarne l’amitié exemplaire entre La Havane et Hanoï.

Structurée en quatre thématiques, l’exposition présente au public plus de 200 documents, images et objets, illustrant l’amitié spéciale, globale et la solidarité fidèle entre les deux pays.

Moment marquant de l’inauguration : la remise, par l’ambassade de Cuba, d’une bannière historique portant la dédicace "Melba, avec Fidel, fait toujours la révolution avec l’Oncle Hô, un cœur éternellement fidèle", un cadeau adressé à Melba Hernández à l’occasion de son 75e anniversaire. Ce précieux artefact, ainsi que des affiches de propagande réalisées par des artistes cubains dans les années 1970, sont exposés pour la première fois comme témoignages vivants de l’esprit de solidarité internationale et de la fidélité des relations Vietnam - Cuba.

En marge de l’événement, le public a assisté à un échange émouvant avec plusieurs témoins privilégiés de cette amitié, parmi lesquels le réalisateur Nguyên Ha Tiêp, Manuel Enrique Montañé Enriquez, petit-fils de Melba Hernández, ainsi que d’anciens étudiants et journalistes ayant tissé au fil du temps des liens profonds avec le peuple cubain.

VNA/CVN