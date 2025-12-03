Le marché de Noël à l’européenne fait son retour dans les grandes villes

Le marché de Noël caritatif européen sera de retour le 6 décembre à Hô Chi Minh-Ville et le 14 décembre à Hanoi, avec au programme une multitude d’activités et de spectacles.

>> Sa Pa attire les touristes à l'occasion de Noël et du Nouvel An 2025

>> Saigontourist : des fêtes d’exception pour le Nouvel An 2025

Les visiteurs pourront flâner parmi les stands proposant décorations de Noël, accessoires et produits artisanaux typiquement européens, et même choisir leurs cadeaux de Noël préférés.

Photo : VNA/CVN

Le marché mettra en lumière les traditions et les cultures européennes à travers une variété de stands colorés, tandis que les visiteurs pourront déguster des gourmandises de Noël, notamment des pâtisseries, des plats salés et des boissons européennes.

Les participants pourront également s’adonner à des activités ludiques, des ateliers créatifs aux animations pour toute la famille, et se plonger dans une ambiance festive européenne. Des spectacles, des DJ sets et des animations interactives sont programmés tout au long de l’événement pour divertir les visiteurs.

Organisé par la délégation de l’UE au Vietnam, cet événement vise à collecter des fonds pour les activités caritatives du réseau des anciens de l’UE au Vietnam, en faveur des enfants défavorisés du pays.

Le premier marché de Noël caritatif européen a été organisé le 25 novembre 2023 à la Résidence française, à Hô Chi Minh-Ville, par les Consulats généraux de France, d'Allemagne, de Hongrie, d'Italie et des Pays-Bas.

Cet événement a réunit des centaines de personnes venues découvrir ce type de marché et vivre l’ambiance de Noël avec sapins, boules de noël, guirlandes, bûches, pain d’épice et vin chaud, au son des chants de Noël traditionnels.

VNA/CVN