Faire rayonner les patrimoines culturels de Hanoï

La cérémonie de présentation officielle des "Itinéraires touristiques patrimoniaux dans la ville de Hanoï" s’est tenue le 3 décembre au temple Quan Thanh, dans la capitale vietnamienne. L’évènement a réuni de nombreux représentants des autorités locales, des universités, des institutions culturelles ainsi que de l’ambassade de France au Vietnam.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet FEF-R Patrimoine, financé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (ambassade de France, Institut français du Vietnam - IFV) et mis en œuvre en partenariat avec l’Université des Sciences sociales et humaines de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï (USSH - VNU), l’École française d’Extrême-Orient (EFEO) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).

Le projet vise à valoriser le patrimoine matériel, immatériel et numérique de la capitale à travers quatre parcours patrimoniaux expérimentaux, un système cartographique interactif, l’application H-Héritage et l’installation de QR-codes sur de nombreux sites historiques du centre de Hanoï. "Grâce à cette innovation, le patrimoine est rendu accessible à tous, directement depuis le téléphone des visiteurs, mais aussi des élèves et des étudiants", a souligné Olivier Brochet, ambassadeur de France au Vietnam. Il a également rappelé que cette démarche constitue "un témoignage concret de la vitalité des relations franco-vietnamiennes dans les domaines de la culture, du patrimoine et de l’innovation". L’objectif est d’identifier, étudier, relier et faire découvrir ces vestiges au public grâce à une approche conjuguant recherche scientifique, formation universitaire et technologies numériques.

Des résultats significatifs

Bien qu’il s’agisse d’un projet pilote mené sur une période courte, ses initiateurs estiment qu’il ouvre la voie à un modèle durable de coopération entre institutions de recherche, universités et communautés locales. "En un an, malgré un financement modeste et des délais serrés, le projet a mobilisé près de 40 spécialistes issus de divers domaines et environ 100 étudiants pour les enquêtes de terrain. Cela montre que lorsqu’il y a détermination, coopération et confiance, même des ressources limitées peuvent produire une réelle valeur pour la communauté", a indiqué la Dr. Nguyên Thi Hiêp, experte technique internationale d’Expertise France et coordinatrice scientifique du projet.

Le programme a permis de produire de multiples réalisations, tant physiques que numériques : un ouvrage de recherche bilingue comprenant dix articles spécialisés sur le patrimoine hanoïen, disponible en ligne ; une publication en français consacrée aux monuments de Hanoï, signée par Dominique Lemaire, fruit de vingt années d’études ; une série de photographies artistiques réalisées par le photographe Nicolas Cornet ; et trois cartes papier, disponibles en plusieurs langues, intégrant des QR-codes renvoyant vers une carte numérique interactive et vers le site web du projet.

L’équipe a également sélectionné 28 monuments emblématiques pour construire quatre itinéraires patrimoniaux distincts, chacun associé à un aspect des croyances traditionnelles vietnamiennes : Thăng Long Tứ Trấn (les quatre divinités protectrices de la capitale impériale) ; Les temples dédiés au culte de la Déesse Mère ; Les temples des fondateurs de métiers ; Les pagodes de Hanoï.

Chaque parcours raconte une histoire singulière, reflétant l’univers spirituel, la mémoire et l’attachement des habitants de Hanoï à leur héritage. Grâce à un simple smartphone, les visiteurs peuvent "toucher l’histoire" et explorer la richesse culturelle de Thăng Long - Hanoï de manière intuitive.

"J’espère que, sur la base de ces premières fondations, les autorités compétentes développeront d’autres itinéraires. Nous imaginons un “réseau patrimonial”, comparable à un système de tramway, où chaque monument deviendrait une station connectant les visiteurs à l’histoire de la ville", a confié la Dr Nguyên Thi Hiêp.

Quand le numérique sert la préservation du patrimoine

Les outils numériques et cartographiques développés dans le cadre du projet répondent à un triple objectif stratégique.

Primo, ils remplissent une fonction touristique essentielle en enrichissant l’expérience des visiteurs vietnamiens comme étrangers, grâce à un accès direct à des informations fiables et contextualisées sur chaque site.

Secondo, ils constituent un outil scientifique précieux pour la communauté académique : chercheurs, étudiants, historiens, archéologues et autres spécialistes disposent ainsi d’une base de données structurée pour mener analyses et recherches.

Tertio, ils offrent une dimension éducative majeure. Conçus pour être intégrés aux programmes scolaires et universitaires, ils facilitent la sensibilisation des collégiens, lycéens et étudiants à la connaissance concrète du patrimoine.

Lors de la cérémonie, Nguyên Thi Diêm, présidente du Comité populaire du district de Ba Dinh, s’est dite "convaincue" des résultats du projet. "La mise en œuvre des itinéraires touristiques patrimoniaux de la ville de Hanoï constitue une étape importante, marquant un nouveau développement dans la mise en réseau des sites patrimoniaux de l’arrondissement de Ba Dinh comme de l’ensemble de la capitale", a-t-elle affirmé.

Au-delà de ses apports scientifiques et patrimoniaux, "le projet a su instaurer un modèle durable de coopération entre chercheurs, universités et communautés locales", a souligné Pham Thi Bich Liên, directrice régionale adjointe de l’AUF - Asie-Pacifique. Elle a toutefois rappelé qu’il ne s’agit "que d’une première étape". "Les perspectives d’extension, de classement, de diffusion et de valorisation touristique durable sont immenses. Et elles ne font que s’ouvrir", a-t-elle conclu avec optimisme.

Texte et photos : Hông Anh/CVN