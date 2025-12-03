Célébration solennelle des 65 ans de relations Vietnam - Cuba à La Havane

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung et une délégation vietnamienne l’accompagnant ont assisté, le 2 décembre, à la cérémonie célébrant le 65ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Cuba et le Vietnam, ce dans le cadre de sa visite de travail à Cuba. L’événement, organisé par le Comité central du Parti communiste de Cuba, s’est tenu à Vista Alegre, dans le district de Jaruco, province de Mayabeque.

Prenant la parole, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a adressé ses chaleureuses félicitations aux dirigeants du Parti, de l’État et au peuple cubains. Revenant sur les jalons marquants de l’histoire bilatérale, il a rappelé notamment la visite historique en 1973 du dirigeant Fidel Castro, premier et unique chef d’État étranger à se rendre dans la zone libérée du Sud Vietnam, ainsi que la coopération active entre les deux pays dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de l’éducation–formation, de la transformation numérique et de la réforme judiciaire.

Photo : VNA/CVN

Réaffirmant que les relations Vietnam - Cuba constituaient un patrimoine commun inestimable des deux nations, il a souligné la nécessité de poursuivre l’accompagnement, le partage d’expériences et l’entraide mutuelle pour surmonter les difficultés et promouvoir un développement durable, afin d’élever les liens bilatéraux à de nouveaux sommets.

Présent à la célébration, le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez a exprimé ses condoléances et la solidarité du peuple cubain envers les populations vietnamiennes touchées par les récentes catastrophes naturelles. Il a souligné que le Vietnam et Cuba avaient, depuis toujours, surmonté de nombreuses épreuves ensemble, bâtissant une relation exemplaire d’amitié et d’attachement.

Évoquant l’Année de l’amitié Vietnam - Cuba 2025, le dirigeant cubain a estimé que les relations bilatérales avaient connu une année fructueuse, marquée par de nombreuses visites de haut niveau et des échanges utiles entre les deux Partis et les deux États. Ces activités ont apporté des résultats tangibles, contribuant positivement au développement socio-économique de chaque pays et illustrant la solidarité spéciale entre les deux peuples.

À cette occasion, le président Miguel Díaz-Canel Bermúdez a également exprimé sa gratitude envers le peuple vietnamien pour ses contributions et son soutien au peuple cubain via le Programme de collecte de fonds organisé par la Croix-Rouge vietnamienne, y voyant une preuve éloquente de l’amitié profonde, chaleureuse et sincère entre les deux nations.

Après la cérémonie, Ho Quoc Dung et Miguel Díaz-Canel Bermúdez ainsi que de responsables des deux pays, ont participé à la cérémonie de lancement du projet d’aide non remboursable portant sur la construction d’une centrale solaire pour Cuba. Selon le plan, le Vietnam soutiendra Cuba dans la construction de quatre centrales solaires totalisant une capacité de 80 MW, ainsi que d’un système de stockage d’énergie de 20 MW sous forme de conteneurs dans la province de Mayabeque.

VNA/CVN