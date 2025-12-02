Le plus haut législateur assiste à l’inauguration du Musée de l’AN du Vietnam

Le 2 décembre à Hanoï, le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a assisté à la cérémonie d'inauguration du Musée de l'AN, accompagnée du lancement des publications et de l'émission d'une collection de timbres commémoratifs marquant le 80 e anniversaire de l'organe législatif.

L'événement a également réuni d'anciens et actuels dirigeants du Parti et de l'AN.

Dans son discours, Trân Thanh Mân a souligné l'importance particulière de cet événement, permettant au public de mieux appréhender l'histoire et le rôle de l'AN dans le développement national.

Saluant le travail méticuleux de collecte et de numérisation, il a décrit ce musée comme une source de documents d'importants acquis de l'AN dans l'œuvre de protection, d'édification, de développement du pays et d'intégration internationale. Ce lieu ressemble à une "banque de mémoire" préservant les valeurs précieuses de 80 années d'activités parlementaires. Le dirigeant a exhorté à professionnaliser la gestion muséale par la transformation numérique et à renforcer la coopération pour faire de cet espace une destination attrayante, notamment pour la jeunesse.

Il a exhorté à former une équipe de cadres et de guides dotés d'une solide orientation politique, de compétences professionnelles et de bonnes capacités linguistiques, tout en intégrant progressivement l'intelligence artificielle dans les services de médiation pour faire de cet espace une destination attrayante, notamment pour la jeunesse.

S'étendant sur 800 m², le musée expose près de 1.000 photographies et 250 objets emblématiques, dont une collection des différentes versions de la Constitution, des insignes de députés de l'Assemblée nationale de différentes périodes et le sceau du Comité permanent de l'Assemblée nationale.

