Vietnam - Russie

Coopération dans la diffusion du patrimoine du Président Hô Chi Minh à l’international

La Zone des vestiges du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel et l’Université d’État de Saint-Pétersbourg ont signé, le 2 décembre à Hanoï, un protocole d’accord de coopération pour la période 2025-2030.

S’exprimant lors de l’événement, Lê Thi Phuong, directrice de la Zone des vestiges du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel, a indiqué que ce protocole d’accord ouvre une nouvelle phase dans la coopération entre les deux institutions, contribuant à honorer la figure du Président Hô Chi Minh à l’échelle mondiale, tout en promouvant la coopération bilatérale en matière de recherche scientifique.

Segey Andryushin, recteur adjoint chargé des relations internationales de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, a déclaré que la signature de ce protocole d’accord vise à mieux préserver l’héritage du Président Hô Chi Minh et à contribuer au développement de l’amitié solide entre la Russie et le Vietnam.

La signature intervient à l’occasion du 75ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Russie et du 10ᵉ anniversaire de la coopération entre les deux institutions. Le protocole d’accord prévoit notamment l’organisation d’événements scientifiques, l’accueil de stagiaires, la collecte de documents sur l’héritage de Hô Chi Minh, ainsi que la publication et l’échange d’ouvrages…

