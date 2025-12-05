Hô Chi Minh-Ville : les mélodies traditionnelles vietnamiennes séduisent les touristes étrangers

Le week-end, le centre de Hô Chi Minh-Ville est toujours animé, mais ces jours-ci, l’effervescence semble encore plus vive.

Dans la fraîcheur de la fin d’année, les sonorités des instruments traditionnels vietnamiens virevoltent gaiement, rendant l’atmosphère vaste et ouverte plus chaleureuse et plus intime.

Ces sons proviennent des spectacles du Théâtre de chant, de danse et de musique traditionnelle Bông Sen (relevant du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville). Une vingtaine de numéros sont mis en scène et présentés en alternance chaque semaine, combinant instruments traditionnels et arrangements musicaux modernes.

Dans la matinée du 29 novembre, bien que les trottoirs près de la Poste centrale et de la rue des livres soient en travaux et que l’espace soit quelque peu restreint, le public s’est tout de même rassemblé en cercle, nombreux et attentifs, en attendant l’heure du spectacle.

Sans barrières ni chaises, il a suffi de quelques mètres d’espace libre, ou même de s’asseoir sur les marches de l’entrée de la Poste centrale, pour que les spectateurs profitent d’une véritable "scène ouverte" en plein centre-ville.

Des mélodies traditionnelles au milieu de l’animation urbaine

Vers 7h30, le samedi matin du 29 novembre, les artistes sont apparus en costumes traditionnels. De nombreux touristes étrangers, ainsi que de jeunes Vietnamiens, ont indiqué que c’était la première fois qu’ils assistaient à une telle performance en direct.

Dès que les premières notes ont retenti, les chants et les mouvements de danse entraînants ont immédiatement retenu les passants. Le public ne cessait de grossir ; beaucoup ont levé leur téléphone pour enregistrer ces instants en souvenir ou pour les partager avec leurs amis et leurs proches.

Chaque numéro est court, seulement quelques minutes, mais suffisant pour permettre au public de percevoir les nuances régionales à travers les costumes, les gestes et la sonorité des instruments.

Un point remarquable est la présentation bilingue vietnamien–anglais, aidant les visiteurs à comprendre de manière générale le contenu du spectacle. Tout le monde ne peut pas saisir toute la richesse culturelle derrière chaque performance, mais l’émotion transmise par les sons et les rythmes ne nécessite aucune traduction.

Une guide touristique nommée Dinh Toan, accompagnant un groupe de visiteurs indiens en excursion au centre-ville, raconte que son groupe et elle sont tombés sur le spectacle tout à fait par hasard, mais que tout le monde a été ravi.

Ils ne comprennent pas vraiment l’histoire, mais ils aiment les mélodies. Ils disent que les sons sont étranges mais agréables. Nous emmenons les clients visiter la Poste centrale, la Rue du Livre, la Cathédrale Notre-Dame… et chaque fois que nous tombons sur un spectacle comme celui-ci, ils s’arrêtent pour tout regarder, confie la guide.

Toan ajoute qu’en plus des touristes indiens, elle accompagne souvent des visiteurs de Singapour, de Malaisie, d’Australie, du Danemark, de Suède… et que la majorité apprécie beaucoup ce type de spectacles culturels en plein air.

Scène ouverte - Espace ouvert

La scène installée en pleine rue crée une atmosphère conviviale et facile d’accès. Les personnes âgées se tiennent derrière les jeunes, les enfants s’assoient tout près de la scène, tandis que les touristes se déplacent constamment pour trouver un meilleur angle de prise de vue. Cette souplesse est une caractéristique propre au modèle de spectacle public que le Théâtre de chant, de danse et de musique traditionnelle Bông Sen a maintenu ces derniers temps.

Selon le chanteur-compositeur Lê Anh Tuân, chef du Département d’organisation des spectacles et des affaires extérieures du Théâtre Bông Sen, cette activité fait partie d’une série de programmes de promotion de l’art traditionnel et contemporain, qui se dérouleront jusqu’à la fin de l’année 2025.

"Chaque semaine, nous jouons deux séances, le matin et le soir. Nous renouvelons constamment les numéros pour apporter de la nouveauté. L’objectif est de permettre aux habitants, en particulier aux jeunes, d’accéder à l’art traditionnel de la manière la plus naturelle possible", indique Lê Anh Tuân.

Le Théâtre Bông Sen maintient actuellement ses représentations en deux lieux : la rue piétonne Nguyễn Huệ et l’espace devant la Poste centrale. Chaque programme dure de 60 à 90 minutes et réunit un grand nombre d’artistes : les artistes émérites Anh Tân, Thu Thuy, ainsi que Lê Anh Tuân, Anh Nguyêt, Minh Khang, Minh Phát, Lâm Trân Quang, Hoàng Anh Tuân, Diêm Quynh, Lâm Ngoc, My Duyên, Tường Vy… accompagnés de nombreux chanteurs et danseurs.

Grâce à une structure flexible, le programme permet au public de "découvrir rapidement" de nombreuses formes d’art populaire : ensembles instrumentaux de cithares ; danses folkloriques des trois régions ; chansons à tonalité traditionnelle mais réarrangées de manière moderne. Tout en conservant l’esprit traditionnel, la présentation reste proche du rythme de vie contemporain de la ville.

"Au milieu de la foule du matin du 29 novembre, j’ai rencontré Thuân, étudiant de l’Université des langues étrangères et d’informatique de Hô Chi Minh-Ville. Il est resté un long moment à regarder avant d’accepter de répondre à l’interview. Euh… c’est étrange. J’ai trouvé ça étrange avant de trouver ça beau. D’habitude, on se divertit avec des films ou de la musique moderne, on regarde rarement ce genre de choses. Mais quand je suis tombé dessus dans la rue, je me suis arrêté tout de suite", partage Thuân.

À la question de savoir s’il reviendrait volontairement assister à d’autres représentations, Thuân hoche la tête sans hésiter : "Oui. Et j’inviterai aussi mes amis, c’est amusant en plein air".

Non loin de là, deux étudiantes de l’Université des siences sociales et humaines (Université nationale de Hô Chi Minh-Ville) sont des spectatrices habituelles.

Nguyêt Quê raconte : "Nous venons souvent à la Rue du Livre, donc nous savons que devant la Poste centrale il y a souvent des spectacles. Parfois ce sont des chants de type traditionnel ou alterné, aujourd’hui ce sont des chants, de la danse et un ensemble instrumental. Nous aimons beaucoup cette ambiance, douce mais joyeuse, très significative".

Ces réactions spontanées montrent que les spectacles publics contribuent réellement à dynamiser l’espace central de Hô Chi Minh-Ville, tout en rapprochant l’art traditionnel et les mélodies vietnamiennes des habitants comme des visiteurs.

Ce n’est pas la première fois que l’art traditionnel "descend dans la rue", mais le fait de le maintenir de manière régulière et structurée, comme c’est le cas aujourd’hui, mérite d’être souligné.

Les programmes du Théâtre de chant, de danse et de musique traditionnelle Bông Sen sont entièrement gratuits et n’ont aucun objectif commercial. Les artistes se produisent parfois dans des conditions imparfaites : bruits de circulation, pas pressés des passants, chantiers en construction tout près… mais c’est précisément cela qui crée un lien naturel entre l’art et la vie urbaine.

De nombreux numéros utilisent des instruments traditionnels mais bénéficient d’arrangements modernes, ce qui les rend plus accessibles aux jeunes. La mise en scène flexible évite la lourdeur ou la répétition ; même après avoir déjà assisté à plusieurs représentations, les spectateurs s’arrêtent volontiers pour en regarder davantage.

Fait intéressant, l’espace ouvert rend l’expérience encore plus agréable : de nombreux chauffeurs de moto-taxi profitent de leurs temps d’attente pour se garer à proximité et regarder quelques numéros, sans avoir à envoyer leur véhicule au parking ni à entrer dans une salle de spectacle.

Selon les représentants du théâtre, l’objectif de cette série de programmes est de créer un pont entre tradition et modernité, afin que les habitants de Hô Chi Minh-Ville, en particulier les jeunes générations, perçoivent la beauté de la culture vietnamienne directement dans leur environnement quotidien.

En même temps, c’est aussi une manière de promouvoir l’image d’une ville dynamique et accueillante aux yeux des visiteurs internationaux.

Texte : Minh Thu/CVN

Photos : CTV/CVN