La présidente de l'Association vietnamienne pour le développement du cinéma (VFDA), Ngô Phuong Lan, lors de la colloque sur les opportunités de coopération cinématographique entre le Vietnam et la France, le 4 décembre à Paris.
|Photo : VNA/CVN
Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur Dinh Toàn Thang a salué le dynamisme des échanges entre le Vietnam et la France dans divers secteurs, affirmant que les deux pays cherchent à développer des formes de collaboration plus efficaces et ambitieuses pour favoriser l’essor de leurs cinémas respectifs.
De son côté, Ngô Phuong Lan, présidente de la VFDA, a souligné l’essor remarquable du cinéma vietnamien en 2025 ainsi que les succès internationaux obtenus par de jeunes réalisateurs indépendants.
Le délégué général de la Société civile des Auteurs-Réalisateurs-Producteurs (ARP), Mathieu Ripka, le 4 décembre à Paris.
|Photo : VNA/CVN
Pour renforcer ces liens, Mathieu Ripka, Délégué général de l'ARP (Société civile des Auteurs-Réalisateurs-Producteurs), a proposé d’intensifier la distribution croisée des films et d’explorer la coopération dans le domaine de l’exploitation des salles.
Ce colloque s’inscrivait dans le cadre de la semaine "Vietnam Cinéma - Itinéraire de Lumière" au Grand Rex, comprenant la projection de 17 films de fiction, documentaires et courts-métrages, lesquels révéleront une société vietnamienne riche de son identité, singulière et inspirée par le regard audacieux de ses cinéastes. La semaine dure du 5 au 12 décembre.
