Colloque sur les opportunités de coopération cinématographique entre le Vietnam et la France

L’Association vietnamienne pour le développement du cinéma (Vietnam Film Development Association - VFDA), AVSE Global et l’ambassade du Vietnam en France ont organisé, l’après-midi du 4 décembre (heure locale), au Centre culturel du Vietnam en France, un colloque sur les opportunités de coopération cinématographique entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur Dinh Toàn Thang a salué le dynamisme des échanges entre le Vietnam et la France dans divers secteurs, affirmant que les deux pays cherchent à développer des formes de collaboration plus efficaces et ambitieuses pour favoriser l’essor de leurs cinémas respectifs.

De son côté, Ngô Phuong Lan, présidente de la VFDA, a souligné l’essor remarquable du cinéma vietnamien en 2025 ainsi que les succès internationaux obtenus par de jeunes réalisateurs indépendants.

Photo : VNA/CVN

Pour renforcer ces liens, Mathieu Ripka, Délégué général de l'ARP (Société civile des Auteurs-Réalisateurs-Producteurs), a proposé d’intensifier la distribution croisée des films et d’explorer la coopération dans le domaine de l’exploitation des salles.

Ce colloque s’inscrivait dans le cadre de la semaine "Vietnam Cinéma - Itinéraire de Lumière" au Grand Rex, comprenant la projection de 17 films de fiction, documentaires et courts-métrages, lesquels révéleront une société vietnamienne riche de son identité, singulière et inspirée par le regard audacieux de ses cinéastes. La semaine dure du 5 au 12 décembre.

VNA/CVN