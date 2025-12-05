icon search
Colloque sur les opportunités de coopération cinématographique entre le Vietnam et la France

L’Association vietnamienne pour le développement du cinéma (Vietnam Film Development Association - VFDA), AVSE Global et l’ambassade du Vietnam en France ont organisé, l’après-midi du 4 décembre (heure locale), au Centre culturel du Vietnam en France, un colloque sur les opportunités de coopération cinématographique entre les deux pays.

La présidente de l’Association vietnamienne pour le développement du cinéma (VFDA), Ngô Phuong Lan, lors de la colloque sur les opportunités de coopération cinématographique entre le Vietnam et la France, le 4 décembre à Paris.
Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur Dinh Toàn Thang a salué le dynamisme des échanges entre le Vietnam et la France dans divers secteurs, affirmant que les deux pays cherchent à développer des formes de collaboration plus efficaces et ambitieuses pour favoriser l’essor de leurs cinémas respectifs.

De son côté, Ngô Phuong Lan, présidente de la VFDA, a souligné l’essor remarquable du cinéma vietnamien en 2025 ainsi que les succès internationaux obtenus par de jeunes réalisateurs indépendants.

Le délégué général de la Société civile des Auteurs-Réalisateurs-Producteurs (ARP), Mathieu Ripka, le 4 décembre à Paris. 
Photo : VNA/CVN

Pour renforcer ces liens, Mathieu Ripka, Délégué général de l'ARP (Société civile des Auteurs-Réalisateurs-Producteurs), a proposé d’intensifier la distribution croisée des films et d’explorer la coopération dans le domaine de l’exploitation des salles.

Ce colloque s’inscrivait dans le cadre de la semaine "Vietnam Cinéma - Itinéraire de Lumière" au Grand Rex, comprenant la projection de 17 films de fiction, documentaires et courts-métrages, lesquels révéleront une société vietnamienne riche de son identité, singulière et inspirée par le regard audacieux de ses cinéastes. La semaine dure du 5 au 12 décembre.

VNA/CVN

