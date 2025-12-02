Never Before, le clip musical pour les 30 ans de relations américano-vietnamiennes

La mission diplomatique américaine au Vietnam, en collaboration avec la rappeuse vietnamiennne Suboi, a sorti Never Before , un clip original marquant le 30 e anniversaire des relations américano-vietnamiennes.

Photo : NVCC/CVN

"Il ne s’agit pas seulement de célébrer 30 ans de partenariat, mais aussi d’affirmer un avenir façonné par la jeunesse, la créativité et la collaboration durable entre les États-Unis et le Vietnam", a écrit l’ambassade des États-Unis à Hanoï sur sa page Facebook.

"Never Before" a été présenté pour la première fois le 30 novembre dans le cadre d’une série d’activités célébrant 30 ans de relations vietnamiennes-américaines.

Le clip revient sur les moments clés de la relation américano-vietnamienne tout en mettant en lumière la nouvelle génération comme le reflet le plus vivant de ce partenariat aujourd’hui.

Grâce à la voix unique de Suboi et à un langage visuel moderne, il vise à captiver le jeune public, en célébrant son imagination, son ambition et son ouverture sur le monde. Ce faisant, il redéfinit cet anniversaire non pas comme une commémoration historique, mais comme un voyage continu, façonné par leur créativité et leurs aspirations.

En retraçant plus de 30 ans de progrès, le clip vidéo souligne le chemin parcouru par les deux pays et les promesses communes qui les attendent. Il rend hommage à une coopération durable et invite à écrire un nouveau chapitre de cette histoire grâce à l’innovation, au dialogue et aux échanges culturels, selon l’ambassade des États-Unis à Hanoi.

"Alors que nous célébrons 30 ans de relations entre les États-Unis et le Vietnam, nous sommes fiers de créer des liens avec la jeunesse grâce à la créativité. La contribution de Suboi donne vie à l’histoire de notre partenariat sous une forme contemporaine, réaffirmant le rôle essentiel que jouera la jeunesse dans la construction de notre avenir commun", a déclaré l’ambassadeur Marc E. Knapper.

La direction artistique de Never Before mêle le rythme moderne du rap aux subtiles sonorités des instruments traditionnels vietnamiens, créant un style à la fois moderne et profondément ancré dans le patrimoine. Cette approche apporte une dimension humaine à un sujet souvent présenté de manière formelle, permettant à l’énergie du hip-hop de coexister avec l’élégance et la fierté culturelle du Vietnam.

Suboi a exprimé sa fierté de contribuer à cette célébration anniversaire : "C’est un grand honneur pour moi de participer à la célébration des 30 ans de relations américano-vietnamiennes".

"Le clip musical +Never Before+ incarne l’esprit, l’énergie et les aspirations de la jeune génération vietnamienne d’aujourd’hui. J’espère qu’il les inspirera à célébrer non seulement le chemin parcouru par ce partenariat, mais aussi à envisager l’avenir avec confiance et à entrevoir les possibilités offertes par la collaboration".

VNA/CVN