L’Orchestre académique de Tübingen en concert au Vietnam

L’Orchestre académique de Tübingen (Allemagne) se produira au concert "Une rhapsodie de deux mondes" qui aura lieu les 20 et 21 décembre au Théâtre Hô Guom à Hanoï.

Photo : CTV/CVN

L’événement sera organisé par l’Association vietnamienne de musique classique, avec le soutien de l’Orchestre académique de Tübingen, de l’Académie nationale de musique du Vietnam, du Théâtre Hô Guom et du Groupe Taekwang.

Ce concert de deux soirées mettra en vedette l’Orchestre académique de Tübingen, sous la direction du chef d’orchestre Philipp Amelung, accompagné du Professeur et guitariste Dang Ngoc Long et du pianiste Nguyên Viêt Trung. Parmi les artistes invités figurent la jeune violoniste Dô Phuong Nhi et la violoncelliste Trân Hông Nhung.

Selon les organisateurs, cet événement culturel revêt une importance particulière car il marque non seulement le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Allemagne (1975-2025), mais contribue également à promouvoir l’image d’un Vietnam moderne et intégré et souligne le rôle des arts dans le développement de la diplomatie entre les peuples.

Le guitariste Dang Ngoc Long, qui vit et travaille à Berlin, est l’un des guitaristes classiques vietnamiens les plus en vue sur la scène internationale. Il est actuellement directeur de l’École de musique Berlin et président du conseil artistique du Concours et Festival international de guitare de Berlin. Il est également le premier artiste vietnamien à avoir un concours de musique en Allemagne qui porte son nom : le LONG-Wettbewerb für Sologitarre (Concours Long de guitare solo).

Lors de son retour au Vietnam, Dang Ngoc Long interprétera Tô khuc Kiêu (Suite Kiêu), son œuvre musicale inspirée du Truyên Kiêu (Histoire de Kiêu) du grand poète Nguyên Du (1766-1820), avec l’Orchestre académique de Tübingen.

Photo : VNA/CVN

Plébiscitée par de nombreux orchestres et artistes allemands, cette œuvre, composée en 2016 sur des matériaux musicaux européens pour une représentation avec guitare, flûte, clarinette, violon et piano, promet d’être un moment d’intense émotion pour le public vietnamien de musique classique.

Philipp Amelung est considéré comme l’un des chefs d’orchestre allemands les plus polyvalents et influents de sa génération. Il est également le fondateur de plusieurs chœurs et festivals artistiques de renom.

Fondé en 1957, l’Orchestre académique de Tübingen (Tübinger Kammerorchester) est l’un des orchestres les plus réputés d’Allemagne, reconnu pour son engagement en faveur des échanges culturels et de la formation des jeunes talents. Il a effectué plus de 70 tournées dans plus de 90 pays et territoires et se produit régulièrement dans des festivals internationaux de renom.

VNA/CVN