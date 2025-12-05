Une exposition sur la victoire de Diên Biên Phu aérien à Hanoï

Le Comité de gestion du site historique de la Maison centrale (prison de Hoa Lo) vient d'inaugurer l’exposition "Khat vong hoa binh" (Aspiration à la paix), à l’occasion du 53 e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu aérien (décembre 1972 - décembre 2025).

>> "Hanoï - Diên Biên Phu aérien" : le président rencontre d’anciens combattants

>> Une exposition rappelle les souvenirs de la victoire “Hanoi-Diên Biên Phu aérien"

>> La Russie célèbre la victoire de "Hanoï-Diên Biên Phu aérien" au musée

Photos : VNA/CVN

Témoins historiques, vétérans et visiteurs internationaux ont assisté à l’exposition "Aspiration à la paix", ravivant le souvenir de la guerre et l’aspiration à la paix du peuple vietnamien.

Lors du vernissage tenu le 25 novembre, le colonel Dinh Thê Van, héros des Forces armées populaires, âgé de 88 ans, a évoqué avec émotion l’une des victoires les plus marquantes de sa carrière militaire. À l’époque, il commandait le bataillon de missiles 77 (bataillon de missiles Cờ Đỏ), rattaché au régiment 257. Avec ses camarades, il abattit quatre bombardiers B-52 au-dessus de Hanoï durant les douze jours et nuits de la fin décembre 1972.

"C’est notre bataillon qui a pris les armes pour anéantir l’ennemi, utilisant l’armement soviétique de l’époque et accomplissant la prophétie de l’Oncle Hô : les Américains allaient perdre, mais ils devaient perdre dans le ciel de Hanoï", a raconté Dinh Thê Van.

Une mémoire ravivée pour célébrer la paix

Photo : VNA/CVN

Le point culminant de cette cérémonie d’ouverture a été la reconstitution des efforts de sauvetage des médecins et infirmières de l’hôpital Bach Mai après le violent bombardement du 22 décembre 1972. Le Professeur Dô Doan Dai, alors directeur de l’hôpital, prit des décisions cruciales pour sauver la vie des personnels et des patients ensevelis sous les décombres, faisant preuve d’un courage exceptionnel face à cette situation critique.

"En revoyant les images d’il y a 53 ans, et en particulier la reconstitution de l’hôpital de mon père, la scène où les médecins se sont battus pour soigner les patients pendant douze jours et douze nuits à Hanoï en 1972, j’ai été profondément ému et fier", a partagé Dô Doan Hang (72 ans), fils du Professeur Dô Doan Dai.

L’exposition, ouverte au public jusqu’au 25 décembre, se compose de trois parties principales : "Souvenirs ardents", "Vague pacifiste" et "Pour un ciel bleu". Elle reflète non seulement les pertes et les souffrances causées par la guerre, mais aussi le courage et la coordination des forces ayant permis de constituer une solide unité de résistance populaire, conduisant à la victoire aérienne de Diên Biên Phu en décembre 1972.

L’événement met également en avant la vague pacifiste qui a émergé, portée par des citoyens épris de paix et des soldats américains, tous partageant une aspiration commune : la fin de la guerre et la paix pour le Vietnam.

Quê Anh/CVN