Postes-frontières intelligents Vietnam - Chine au service du commerce frontalier

Ces dernières années, la coopération entre le Vietnam et la Chine pour développer des "postes-frontières intelligents" est devenue un axe stratégique. Cette initiative vise à faciliter la circulation des marchandises, en particulier des produits agricoles, tout en modernisant la gestion des frontières.

Fin 2021 et début 2022, le blocage de milliers de camions de fruits vietnamiens aux postes-frontières vers la Chine avait causé des pertes considérables pour les agriculteurs. Pour résoudre cette crise, les deux pays ont renforcé leur dialogue et mis en œuvre des solutions concrètes, dont la création de ces postes-frontières intelligents.

Au poste-frontière de Youyi Guan, dans la province chinoise du Guangxi, les procédures de dédouanement ont été considérablement accélérées. Grâce à un système intégré de lecture de codes-barres, de reconnaissance faciale et de prise d'empreintes digitales, le temps de passage est passé de plusieurs jours à seulement 15 secondes, permettant ainsi l'exportation rapide de produits périssables tels que le durian.

Depuis 2023, un système de quarantaine numérique a été mis en œuvre, réduisant le temps d'attente moyen de 3,5 heures et limitant les opérations de transbordement. En 2024, le nombre de camions traités quotidiennement a atteint un record de 3.300, soit le double de 2019.

L'utilisation de technologies de pointe - camions autonomes, grues intelligentes, 5G, système de navigation par satellite Beidou - a permis une automatisation quasi complète et une exploitation continue 24h/24. Il s'agit du premier modèle de poste frontalier intelligent transfrontalier en Chine.

Depuis l'autorisation d'importation des durians vietnamiens en 2022, le Vietnam est devenu un fournisseur majeur de la Chine. En 2024, près de la moitié des 1,56 million de tonnes importées provenaient du Vietnam, un exemple concret de l'efficacité de cette modernisation frontalière.

Selon Zhu Houdong, chef adjoint du projet de port intelligent Chine-Vietnam, l'objectif est de garantir une circulation des marchandises entre Nanning et Hanoï en moins de 24 heures, assurant ainsi la stabilité maximale de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne de production de marchandises entre les deux pays.

Cette coopération renforce non seulement le commerce bilatéral, mais aussi la confiance politique et la stabilité régionale, contribuant à développer de manière plus profonde, plus substantielle et plus efficace l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Chine.

