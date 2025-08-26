Les entreprises sud-coréennes pénètrent le marché vietnamien de la gestion des catastrophes

Suite à leur participation à l'exposition "Secutech Vietnam 2025", des entreprises sud-coréennes spécialisées dans la gestion de la sécurité et des catastrophes ont réalisé une percée majeure sur le marché vietnamien, aboutissant à des contrats potentiels d'une valeur totale avoisinant les 27 milliards de wons, soit 19,4 millions de dollars.

L'annonce a été faite le 25 août par le ministère sud-coréen de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministère a en effet organisé un pavillon sud-coréen à l’exposition "Secutech Vietnam 2025", un salon de l'industrie de la sécurité et des catastrophes en Asie du Sud-Est, qui s'est tenu du 14 au 16 août à Hô Chi Minh-Ville. L'édition de cette année a attiré environ 17.000 visiteurs.

Dans cet espace dédié, 25 entreprises sud-coréennes parmi les plus prometteuses du secteur ont pu exposer leurs technologies et produits innovants dans des domaines variés tels que la prévention des incendies, la sécurité civile et la prévention des catastrophes. Elles ont mené au total 447 consultations commerciales entre les exposants sud-coréens et des acheteurs vietnamiens, débouchant sur des accords contractuels significatifs.

Parmi les succès notables, l'entreprise Jinwoo SMC, fabricant de véhicules de pompiers spécialisés, a signé sept protocoles d'accord avec des partenaires locaux pour la vente de ses produits. De son côté, la société FirebusterLab, qui conçoit des équipements de lutte contre les incendies, a conclu des protocoles d'accord avec quatre entreprises vietnamiennes de conception et de construction pour l'installation de son système d'extinction à haute pression et grande capacité.

Fort de ce succès commercial au Vietnam, le ministère sud-coréen de l'Intérieur et de la Sécurité a annoncé son intention de renouveler l'opération. Il prévoit ainsi de mettre en place un pavillon national lors de la "Crisis Management Industry Exhibition Tokyo 2025", le plus grand salon japonais dédié à l'industrie de la sécurité et de la gestion des catastrophes, qui se tiendra en octobre prochain.

