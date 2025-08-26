Le Vietnam réduit de moitié le taux de réserves obligatoires de certaines banques

La Banque d’État du Vietnam (BEV) a annoncé qu’à compter du 1 er octobre 2025, certaines banques commerciales bénéficieront d’une réduction de 50% du taux de réserves obligatoires, une mesure qui devrait injecter des dizaines de milliers de milliards de dôngs dans l’économie.

Conformément à la circulaire N°23/2025/TT-NHNN du 12 août 2025, modifiant la circulaire N°30/2019/TT-NHNN relative à la mise en œuvre des réserves obligatoires des établissements de crédit et des succursales de banques étrangères, les établissements de crédit, cessionnaires obligatoires de banques commerciales placées sous contrôle spécial, bénéficieront de cette politique.

Les bénéficiaires incluent la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), la Banque commerciale militaire par actions (MB), la Banque commerciale par actions de la prospérité du Vietnam (VPBank) et la Banque commerciale par actions du développement de Hô Chi Minh-Ville (HDBank), qui ont activement participé au programme de restructuration de la BEV.

Les experts bancaires s’accordent à dire que la décision de la banque centrale de réduire de 50% le ratio des établissements de crédit reprenant des banques en difficulté constitue une augmentation stratégique des liquidités pour les quatre prêteurs bénéficiaires. Cette politique allège non seulement les coûts de financement, mais renforce également la liquidité, réduit les dépenses en capital et soutient la croissance du crédit.

En pratique, grâce à leurs importantes bases de dépôts, chaque banque pourrait libérer des milliers, voire des dizaines de milliers de milliards de dôngs. Ce capital supplémentaire peut renforcer les réserves de liquidités, accroître la capacité de prêt, réduire la pression pour mobiliser de nouveaux dépôts, diminuer les coûts de financement et élargir les marges bénéficiaires. Grâce à ces ressources, les banques peuvent développer le crédit sans augmenter les dépôts, stimulant ainsi l’économie et facilitant la restructuration des prêteurs les plus fragiles.

En octobre 2024 et début 2025, la BEV a transféré quatre prêteurs en difficulté à des banques plus solides : CBBank à Vietcombank, OceanBank à MB, GPBank à VPBank et DongA Bank à HDBank.

Ces institutions étaient sous contrôle spécial depuis des années en raison de pertes accumulées et de créances douteuses. Suite à ce transfert, elles ont été renommées et rebaptisées : VCBNeo (anciennement CBBank), MBV (anciennement OceanBank) et Vikki Bank (anciennement DongA Bank).

À partir d’octobre 2025, les quatre banques devraient débloquer entre 17.200 et 51.700 milliards de VND (662 millions de dollars américains – 1,99 milliard de dollars américains), selon la structure de leurs dépôts.

Vietcombank, qui dispose de la plus grande base de dépôts du secteur, devrait être la plus bénéficiaire de la circulaire. Avec des dépôts clients dépassant 1.580 milliards de dôngs au 30 juin 2025, elle pourrait potentiellement débloquer entre 7.900 et 23.800 milliards de VND de réserves obligatoires pour soutenir les prêts, investir dans des obligations d’État et améliorer l’adéquation des fonds propres.

MB pourrait libérer entre 3.900 et 11.700 milliards de VND, renforçant ainsi la liquidité pour les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) et constituant une marge de sécurité pour la consolidation du bilan d’OceanBank.

VPBank devrait débloquer entre 3.000 et 9.000 milliards de dôngs, ce qui pourrait soutenir les prêts aux particuliers et aux PME, allégeant ainsi la pression sur le financement lors de l’acquisition de GPBank. Parallèlement, HDBank prévoit d’investir entre 2.400 et 7.200 milliards de dongs supplémentaires dans des secteurs à haut rendement tels que la vente au détail et l’aviation, soutenant ainsi la restructuration de DongA Bank tout en préservant la croissance et les marges.

Pour l’ensemble de l’économie, cette politique devrait accroître la liquidité, orienter davantage de capitaux vers la production et les entreprises, atténuer la pression sur les taux d’intérêt et créer une dynamique de croissance. Elle devrait également renforcer la confiance du public dans le système bancaire, accélérer le processus de restructuration du secteur et contribuer à la stabilité financière.

