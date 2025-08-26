Innovation et entrepreneuriat : le Vietnam et l’Inde renforcent leur coopération via "Startup Flight"

Le Centre national de soutien aux startups innovantes, Amity Innovation Incubator (Inde) et Vietjet ont lancé l’initiative "Startup Flight", destinée à connecter les écosystèmes d’innovation du Vietnam et de l’Inde.

La cérémonie de lancement s’est tenue à Hô Chi Minh-Ville, en présence de représentants du gouvernement, de dirigeants municipaux et d’experts de l’Institut indien de technologie.

Photo : VNA/CVN

Cofondateur du programme, Vietjet joue non seulement le rôle de passerelle aérienne, mais aussi celui de catalyseur en connectant les intellectuels, en favorisant la coopération en matière d’investissement et en soutenant les startups vietnamiennes et indiennes dans leur expansion régionale et internationale. Ce programme reliera les startups de Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville aux grandes métropoles indiennes desservies par Vietjet, telles que New Delhi, Mumbai, Kochi, Bengaluru et Hyderabad.

L’initiative vise à stimuler les talents et à promouvoir des solutions innovantes dans quatre domaines prioritaires : logiciels et données/IA, e-commerce et distribution, EdTech, ainsi que transport et logistique. Les équipes gagnantes auront l’opportunité de devenir des licornes nationales, contribuant ainsi à l’essor du Vietnam et au développement économique de l’Inde.

Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui et jusqu’au 15 septembre 2025. Les candidats, seuls ou en équipes de trois maximum, originaires du Vietnam et de l’Inde, peuvent soumettre leurs projets sur le site TheStartUpFlight.vietjetair.com.

À l’issue de la phase préliminaire, huit équipes - deux par domaine - seront sélectionnées pour participer au "Startup Flight" avec Vietjet et bénéficier de l’accompagnement direct d’experts et de fondateurs renommés des deux pays. Les finalistes présenteront ensuite leurs idées aux investisseurs. L’équipe gagnante de chaque domaine recevra un prix de 1.000 dollars et deux billets aller-retour Vietjet entre le Vietnam et l’Inde.

Selon Bùi Trung Thuong, conseiller commercial et chef du bureau commercial de l’ambassade du Vietnam en Inde, l’Inde est un pôle mondial de technologie et d’innovation, avec cinq des six destinations indiennes de Vietjet figurant parmi les 100 meilleures villes au monde pour les startups.

VNA/CVN