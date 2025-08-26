BAD : le Vietnam a réalisé des progrès économiques remarquables

Malgré d’importants défis mondiaux, le Vietnam a réalisé des progrès économiques remarquables ces dernières années, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) Shantanu Chakraborty, directeur national de la Banque asiatique de développement (BAD) au Vietnam.

>> Le Vietnam et l'ASEAN célèbrent leur solidarité et renforcent leurs liens avec le Pakistan

>> Conférence entre les Garde-côtes vietnamienne et indienne

Shantanu Chakraborty, directeur national de la Banque asiatique de développement (BAD) au Vietnam a mis en avant plusieurs moteurs clés de la croissance, à commencer par une gestion économique rigoureuse qui a renforcé la résilience face à la pandémie de COVID-19 et à l’incertitude géopolitique mondiale.

Le gouvernement a agi avec détermination, en adoptant des mesures flexibles et des politiques budgétaires et monétaires opportunes pour atténuer les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’instabilité internationale accrue, a-t-il noté.

Photo ; VNA/CVN

La vigueur des échanges commerciaux s’est accompagnée d’une forte production industrielle. Le Vietnam s’est progressivement intégré aux réseaux de production mondiaux et régionaux. Au cours des sept premiers mois de 2025, les exportations ont atteint 262,44 milliards de dollars, en hausse de 14,8% sur un an, tandis que les importations ont progressé de 17,9% pour atteindre 252,26 milliards de dollars, générant un excédent commercial de 10,18 milliards de dollars. L’indice de production industrielle a également progressé de 8,6%.

L’investissement, tant étranger que public, demeure un autre pilier essentiel. Les entrées record d’investissements directs étrangers (IDE) ont joué un rôle central dans la croissance. Entre janvier et juillet, les IDE réalisés ont augmenté de 8,4% sur un an pour atteindre 13,6 milliards de dollars, tandis que les engagements enregistrés ont atteint 24,1 milliards de dollars, en hausse de 27,3% par rapport à l’année précédente.

Le décaissement effectif des investissements publics a également soutenu la croissance, la dette publique du Vietnam - qui représente environ 36 à 37% du PIB - laissant une marge de manœuvre budgétaire importante pour les grands projets d’infrastructures.

La consommation intérieure est restée relativement stable malgré les récents obstacles mondiaux, grâce à des mesures de relance budgétaire telles qu’une baisse de 2% de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d’autres incitations fiscales et programmes de dépenses.

Parallèlement, le gouvernement a mis en œuvre des réformes institutionnelles globales, considérées comme essentielles à la croissance à long terme, et poursuit une politique d’ouverture en matière de commerce et d’investissement, tout en gérant activement les risques externes. Les premiers efforts du Vietnam pour négocier des droits de douane réciproques avec les États-Unis témoignent de cette approche proactive.

Ces facteurs contribuent collectivement à la croissance impressionnante du Vietnam et à sa capacité à relever les défis mondiaux, a déclaré Shantanu Chakraborty.

Perspectives et défis

Le directeur national de la BAD au Vietnam a toutefois averti que le pays serait confronté à des obstacles croissants à court et moyen terme. L’escalade des droits de douane, les mesures de rétorsion, le conflit prolongé entre la Russie et l’Ukraine et l’instabilité au Moyen-Orient devraient peser sur les perspectives de croissance.

Selon les Perspectives de développement asiatiques de juillet 2025, le PIB du Vietnam devrait croître de 6,3% en 2025 et de 6,0% en 2026, soit une légère baisse par rapport aux projections d’avril de 6,6% et 6,5%. Au premier semestre 2025, l’investissement, les exportations et la consommation intérieure sont restés les principaux moteurs de la croissance, mais des facteurs externes comme les IDE et les exportations ne devraient pas maintenir cette forte performance. Cela offre au Vietnam l’occasion de renforcer ses moteurs nationaux, notamment l’investissement public.

Photo : VNA/CVN

Dans un contexte d’incertitudes croissantes, Shantanu Chakraborty a souligné la nécessité de réponses politiques proactives et à long terme. Économie très ouverte, le Vietnam est vulnérable aux fluctuations des échanges commerciaux et des flux d’investissement mondiaux causées par les tensions géopolitiques et le protectionnisme.

Améliorer la compétitivité grâce à des infrastructures de meilleure qualité, notamment dans les transports et l’énergie, sera essentiel pour réduire les coûts logistiques et améliorer l’efficacité économique de manière verte et durable.

Une réforme institutionnelle globale, le développement du marché des capitaux, des ressources humaines de haute qualité et le développement de services à forte valeur ajoutée et de l’innovation sont également nécessaires pour bâtir un écosystème commercial dynamique.

De plus, un meilleur environnement des affaires devrait encourager les entreprises nationales à moderniser leurs technologies et leurs capacités de gestion, permettant ainsi une plus grande valeur ajoutée dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et un renforcement des liens avec les entreprises à capitaux étrangers.

Shantanu Chakraborty a également souligné que le changement climatique représente un défi majeur pour le Vietnam, menaçant les infrastructures, les moyens de subsistance et la croissance. L’adaptation aux impacts climatiques et la saisie des opportunités de croissance verte doivent rester une priorité stratégique.

Priorités de coopération de la BAD

Concernant l’avenir et conformément aux réformes institutionnelles en cours, Shantanu Chakraborty a déclaré que la BAD se concentrerait sur plusieurs domaines clés de coopération avec le Vietnam.

Le premier domaine est l’investissement public et le conseil politique dans les secteurs critiques. La BAD peut soutenir les dépenses publiques pour des projets et des programmes de réforme, notamment dans le développement des infrastructures et les projets de grande envergure. L’efficacité des dépenses publiques reste une priorité, et la banque continuera de fournir une assistance technique pour soutenir les réformes, tout en étant prête à apporter un soutien budgétaire pour faire progresser le programme de développement du Vietnam.

Le deuxième domaine est le développement du secteur privé. La BAD continuera de soutenir les réformes qui favorisent la croissance du secteur privé, tout en fournissant des financements, directement ou par l’intermédiaire d’institutions financières nationales, pour des projets privés à fort impact. Une attention particulière sera accordée aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux groupes défavorisés, tels que les entreprises dirigées par des femmes.

VNA/CVN