Les Cubains profondément touchés par le soutien du peuple vietnamien

Après seulement six jours de la campagne de collecte de fonds "65 ans de solidarité Vietnam - Cuba", lancée le 13 août par la Croix-Rouge vietnamienne pour soutenir Cuba, plus de 1,7 million de contributeurs se sont mobilisés, réunissant près de 339 milliards de dôngs (environ 13 millions de dollars).

>> Près de 250 milliards de dôngs collectés - un exploit de l’amitié fidèle Vietnam - Cuba

>> Près de 12 millions de dollars collectés pour soutenir le peuple cubain

>> La VNA lance une campagne de soutien au peuple cubain

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a eu une interview avec l’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, afin de recueillir ses impressions sur la place particulière qu’occupe son pays d’Amérique latine dans le cœur du peuple vietnamien.

L’ambassadeur a indiqué qu’il y a une semaine, il avait participé au lancement de cette initiative spéciale organisé par la Croix-Rouge vietnamienne, sous le parrainage du Front de la Patrie et d’organisations sociales et populaires vietnamiennes.

Cette campagne vise à soutenir le peuple cubain à l’occasion du 65ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Cuba, et de l’Année de l’amitié entre les deux peuples.Il s’est dit profondément surpris et ému par la mobilisation rapide et massive du peuple vietnamien, des organismes et des institutions.

Toute la nation s’est approprié cette importante initiative comme une responsabilité commune, exprimant avec sincérité et ferveur ses vœux les plus chaleureux, créatifs et originaux à l’adresse du peuple cubain.

Pour Cuba, partager ce moment historique sur le sol vietnamien, où toute la nation s’est engagée activement - des bureaux aux écoles - pour envoyer des encouragements empreints d’humanité, est une source d’émotion profonde. Le Vietnam est une nation admirable et précieuse, grâce au lien historique durable qui unit les deux peuples.

Photo : VNA/CVN

À l’époque où le Vietnam luttait pour son indépendance et sa réunification nationales, l’ensemble du peuple cubain a activement manifesté sa solidarité envers le peuple vietnamien. Tout comme par le passé, Cuba continue aujourd’hui de se tenir aux côtés du Vietnam, témoignant de l’affection profonde qu’il porte au peuple vietnamien.

"Aujourd’hui, nous avons de nouveau ressenti cette chaleur : en seulement quelques dizaines d’heures, l’objectif de la campagne (au moins 65 milliards de dôngs) a été atteint, mobilisant ainsi des ressources financières vitales pour contribuer à atténuer les effets dévastateurs du blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis à Cuba. Nous sommes profondément émus de constater que nous sommes entourés par l’amour et le soutien du peuple vietnamien, notre peuple frère", a déclaré l’ambassadeur cubain.

Les chiffres ne cessent d’augmenter : près de deux millions de contributions issues de toutes les couches sociales témoignent de cette générosité exceptionnelle. La créativité et l’engagement de tous, des plus jeunes aux plus âgés, reflètent une sincérité et un dévouement remarquables.

"Aucune contribution n’est modeste. L’essentiel ne réside pas dans le montant offert - bien qu’il nous ait véritablement surpris et constitue une source de fierté pour le peuple vietnamien - mais dans la valeur spirituelle, humanitaire et solidaire exceptionnelle que véhicule ce message, car à travers cette importante initiative, le peuple vietnamien a touché le cœur du peuple cubain" a-t-il ajouté.

En ces temps difficiles, alors que Cuba subit les effets du blocus économique imposé par les États-Unis, entraînant des pertes humaines et de lourdes épreuves dans la vie quotidienne de son peuple, ce soutien constitue une source d’encouragement profonde de la part du peuple vietnamien.

"Il nous aide à rester résilients et renforce notre conviction dans la victoire finale de nos deux nations. Pour cela, nous serons à jamais reconnaissants envers nos frères et sœurs vietnamiens", selon le diplomate.Le peuple vietnamien sait bien que Cuba subit depuis six décennies un blocus économique, commercial et financier sévère, qui constitue aujourd’hui le principal obstacle au développement socio-économique du pays.

Ce blocus a été à maintes reprises condamné par la communauté internationale dans toutes les enceintes multilatérales.

Toutefois, au lieu d’être levées comme le souhaite et l’exige la communauté internationale, les sanctions de l’administration américaine contre le peuple cubain ont été renforcées et continuent même de s’intensifier aujourd’hui, rendant extrêmement difficile l’accès de Cuba aux ressources financières.

"En conséquence, Cuba fait face à une véritable guerre économique, sans bombes mais aux effets clairs et profonds sur la vie quotidienne du peuple cubain. C’est pourquoi, une fois encore, les actes de solidarité actuels du peuple vietnamien revêtent une valeur immense, contribuant à alléger le poids de cette situation", a souligné l’ambassadeur.

Depuis 1992, à l’Assemblée générale des Nations unies, Cuba présente régulièrement des résolutions appelant le gouvernement américain à lever le blocus économique, commercial et financier imposé à son peuple. Dans cette démarche, le Vietnam a maintenu une présence constante sur la scène internationale, notamment à travers le soutien indéfectible et persistant de son peuple envers le peuple cubain.

Au fil des années, le Vietnam a lancé de nombreuses initiatives visant à permettre à Cuba de développer sa société de manière indépendante et souveraine. Mais le message le plus important transmis par le Vietnam tout au long de ces décennies est le suivant : Cuba a toujours bénéficié de l’amitié étroite et de la solidarité inébranlable du peuple vietnamien, nourries par plus de soixante ans de relations bilatérales.

"Ainsi, en ces moments où cette solidarité se manifeste plus que jamais dans chaque recoin du Vietnam, nous adressons une étreinte, des paroles d’encouragement et notre gratitude la plus profonde à chaque citoyen vietnamien qui a transmis un message d’amour au peuple cubain en ces temps difficiles".

VNA/CVN