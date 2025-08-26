La province chinoise du Henan propose la création d’un bureau de promotion du commerce du Vietnam sur son sol

La vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a rencontré le 25 août à Hanoï Zhang Min, vice-gouverneure de la province chinoise du Henan, en visite au Vietnam du 25 au 27 août.

>> Le Vietnam et la Chine s’engagent à renforcer leur coopération parlementaire

>> Les exportations de riz du Vietnam devraient dépasser les 8,2 millions de tonnes

>> Le président pakistanais rencontre le ministre chinois des Affaires étrangères

Phan Thi Thang a souligné la croissance soutenue des relations entre le Vietnam et la Chine, rappelant que la Chine est le premier partenaire commercial du Vietnam depuis plus de 20 ans, avec des échanges dépassant 200 milliards de dollars en 2024. Le Vietnam est désormais le quatrième partenaire commercial mondial de la Chine et son premier partenaire au sein de l’ASEAN.

Photo : MIC/CVN

Elle a proposé plusieurs initiatives pour approfondir la coopération, notamment la signature d’un protocole d’accord sur le commerce entre le ministère vietnamien et le Henan, le renforcement du partage d’informations et l’attraction d’investissements du Henan dans des domaines tels que les véhicules électriques et le commerce électronique.

La vice-ministre a également encouragé les entreprises du Henan à participer à la Vietnam International Sourcing Expo prévue en septembre à Hô Chi Minh-Ville, et a appelé à intensifier la coopération dans la logistique ferroviaire, les systèmes de chaîne du froid et la transformation agro-aquatique afin de répondre à la demande croissante du marché chinois.

Pour sa part, la vice-gouverneure Zhang Min a salué ces propositions, présenté les progrès socio-économiques du Henan et les résultats de la coopération avec le Vietnam. Elle a suggéré la création d’un bureau de promotion du commerce du Vietnam au Henan, tout en appelant à renforcer la collaboration dans la logistique, la production de véhicules électriques, le commerce électronique ainsi que les échanges culturels et touristiques.

Elle a également invité le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce à participer à la China Henan International Investment & Trade Fair, prévue fin septembre en Chine.

Les deux parties ont convenu de mesures concrètes pour faciliter les échanges et renforcer la coopération économique et commerciale.

VNA/CVN