VIFA ASEAN 2025 : la quintessence de l’ameublement intérieur d’Asie du Sud-Est au rendez-vous

Le Salon international de l’ameublement intérieur et extérieur et des articles artisanaux VIFA ASEAN 2025 a ouvert ses portes le 26 août au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), marquant un rendez-vous commercial majeur pour la filière régionale de l’ameublement et de la décoration.

Placée sous le thème "Lieu de convergence de la quintessence de l’ameublement intérieur de l’Asie du Sud-Est", cette 3ᵉ édition réunit environ 1.000 stands de plus de 350 entreprises vietnamiennes et internationales, provenant notamment de Thaïlande, du Cambodge, des États-Unis, de Chine, d’Inde, de Taïwan (Chine) ou encore de Hong Kong (Chine).

Le salon offre au public une gamme de produits diversifiée : mobilier intérieur et extérieur pour maisons et bâtiments, décoration, articles ménagers, artisanat, design, architecture, construction, machines, équipements, matières premières, ainsi qu’un espace ASEAN House mettant en valeur des produits issus des provinces et villes du Vietnam et des pays de l’ASEAN.

Selon la Société par actions d’artisanat Gô Liên Minh, organisatrice de l’événement, VIFA ASEAN occupe une place stratégique dans la série des grandes expositions d’ameublement d’automne en Asie, aux côtés de KOFURN (Corée), MFFM (Malaisie), CIFF, Maison Shanghai, Furniture China (Chine) et IFFINA (Indonésie).

Dans le cadre du salon, une série de séminaires se tient les 27 et 28 août sur les thèmes "Marchés d’exportation et politiques mondiales" et "Normes écologiques et évolution des nouveaux produits". Ces rencontres permettent de présenter les dernières tendances du secteur et d’aider entreprises comme acheteurs à orienter leur production et leurs activités commerciales.

Le comité d’organisation a également mis en place un programme de connexion d’affaires, disponible sous deux formes : directe (au SECC) et en ligne. Ce dispositif facilite la mise en relation entre entreprises et acheteurs internationaux, notamment ceux qui ne peuvent se rendre sur place.

Quelque 10.000 visiteurs et acheteurs nationaux et internationaux sont attendus pour cette édition, prévue du 26 au 29 août.

En 2024, VIFA ASEAN avait attiré plus de 7.000 visiteurs, dont près de 2.000 acheteurs internationaux venus de 60 pays et territoires. La présence remarquée de délégations venues de marchés clés tels que la Chine, le Japon, Taïwan (Chine), les États-Unis et l’Inde avait confirmé la position du salon comme l’un des principaux pôles commerciaux régionaux dans le domaine de l’ameublement.

Texte et photos : Truong Giang/CVN