Près de 12 millions de dollars collectés pour soutenir le peuple cubain

À 18h00 le 17 août, la campagne nationale de collecte de fonds en faveur du peuple cubain, intitulée "65 ans d'amitié Vietnam - Cuba", lancée par la Croix-Rouge vietnamienne, a recueilli plus de 310,9 milliards de dôngs (plus de 11,8 millions de dollars). Ce montant dépasse de plus de 400% l'objectif initial de 65 milliards de dôngs fixé pour toute la durée de la campagne.

Selon le vice-président et secrétaire général de la Croix-Rouge vietnamienne, Nguyên Hai Anh, la campagne se poursuivra pendant 65 jours, comme prévu, jusqu'au 16 octobre. Il a souligné que l'organisation travaillait en étroite collaboration avec l'ambassade de Cuba et la Croix-Rouge cubaine pour garantir que les fonds soient utilisés de manière efficace et transparente.

Le succès de cette initiative témoigne de l’esprit de solidarité et de la profonde fidélité que le peuple vietnamien voue au peuple cubain.

