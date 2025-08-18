Près de 12 millions de dollars collectés pour soutenir le peuple cubain

>> Campagne nationale de dons pour soutenir le peuple cubain
|À 18h00 le 17 août, plus de 310,9 milliards de dôngs (plus de 11,8 millions de dollars) ont été collectés en faveur du peuple cubain.
|Photo : CTV/CVN
Selon le vice-président et secrétaire général de la Croix-Rouge vietnamienne, Nguyên Hai Anh, la campagne se poursuivra pendant 65 jours, comme prévu, jusqu'au 16 octobre. Il a souligné que l'organisation travaillait en étroite collaboration avec l'ambassade de Cuba et la Croix-Rouge cubaine pour garantir que les fonds soient utilisés de manière efficace et transparente.
Le succès de cette initiative témoigne de l’esprit de solidarité et de la profonde fidélité que le peuple vietnamien voue au peuple cubain.
