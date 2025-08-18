La VNA lance une campagne de soutien au peuple cubain

En réponse à l'appel du Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne et dans le cadre des activités de l’"Année de l’amitié Vietnam - Cuba", marquant le 65 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (2 décembre 1960 – 2025), l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a organisé, le 18 août, une cérémonie de lancement d’une campagne de soutien au peuple cubain intitulée "65 ans de fidélité Vietnam - Cuba".

S’exprimant lors de la cérémonie, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a souligné que les relations Vietnam - Cuba étaient exceptionnelles et rares dans l’histoire mondiale. Cultivée par plusieurs générations de dirigeants et de citoyens des deux pays, cette amitié est devenue un symbole exemplaire de solidarité internationale, résistante à l’épreuve du temps et des difficultés.

En 1960, en pleine guerre au Vietnam, Cuba fut le premier pays de l’hémisphère occidental à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam. La célèbre déclaration du leader Fidel Castro – "Pour le Vietnam, Cuba est prête à donner jusqu’à son sang" - incarne cette fidélité indéfectible, profondément ancrée dans le cœur du peuple vietnamien.

Dans le cadre de l’"Année de l’Amitié Vietnam - Cuba", la Croix-Rouge vietnamienne a lancé le programme "65 ans de fidélité Vietnam - Cuba", visant à collecter au moins 65 milliards de dôngs pour soutenir le peuple cubain en cette période difficile.

Répondant à cet appel, la VNA a invité l’ensemble de son personnel - journalistes, rédacteurs, techniciens et employés - à s’unir pour témoigner de leur solidarité. Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, illustre l’amitié profonde et durable qui unit les deux peuples.

La VNA entretient des relations étroites et durables avec deux agences de presse cubaines, Prensa Latina et AIN. À cette occasion, sa directrice générale Vu Viêt Trang a exprimé le souhait que toutes les unités de la VNA diffusent largement le message : "Vietnam - Cuba : toujours côte à côte dans les épreuves - Solidaires face aux difficultés" et "Le Vietnam est toujours là".

La collecte des fonds se poursuit jusqu’au 31 août 2025.

À 18h00 le 17 août, la campagne nationale de collecte de fonds en faveur du peuple cubain, intitulée "65 ans d'amitié Vietnam- Cuba" et lancée par la Croix-Rouge vietnamienne, avait déjà recueilli plus de 310,9 milliards de dôngs (soit plus de 11,8 millions de dollars). Ce montant dépasse de plus de 400% l'objectif initial de 65 milliards de dôngs fixé pour l’ensemble de la campagne.

Le succès de cette initiative témoigne de l’esprit de solidarité et de la profonde fidélité que le peuple vietnamien voue au peuple cubain.

