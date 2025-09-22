Télégramme du PM sur l'accélération du décaissement des investissements publics en 2025

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 21 septembre le télégramme n°169/CĐ-TTg fixant les tâches et solutions clés pour accélérer le décaissement des capitaux d'investissement public en 2025. Ce télégramme est adressé aux ministres, aux chefs des organes de rang ministériel et des agences gouvernementales, ainsi qu'aux présidents des Comités populaires des villes et provinces du ressort central.

>> Le Premier ministre rappelle l'objectif de croissance de 8,3 à 8,5% pour 2025

>> Le PM appelle à accélérer le décaissement des investissements publics en 2025

Photo : VNA/CVN

Selon le rapport du ministère des Finances, fin août 2025, le taux national de décaissement atteignait 46,3% du plan, supérieur à la même période de 2024 (40,4%), soit environ 135 000 milliards de dôngs de plus en valeur absolue.

Le chef du gouvernement a félicité huit ministères et organismes ainsi que 22 localités pour leurs résultats supérieurs à la moyenne nationale. En revanche, 18 ministères et 29 localités n'avaient pas encore alloué en détail l'ensemble de leurs crédits, et 29 ministères avec 12 provinces affichaient un décaissement inférieur à la moyenne.

Le télégramme souligne que les causes principales des retards s'expliquent par une discipline administrative insuffisante, un manque de détermination politique, une crainte des responsabilités, un rôle limité des dirigeants, lenteur dans l'application des directives gouvernementales ou encore retard dans l'indemnisation et la libération des terrains. S'y ajoutent des difficultés liées à l'approvisionnement en matériaux et aux capacités restreintes de certains maîtres d'ouvrage et entreprises.

Quatre leçons d'expérience sont tirées : appliquer strictement les directives du Parti, de l'Assemblée nationale et du gouvernement ; renforcer la direction, la décentralisation et la délégation de compétences, individualiser les responsabilités, assurer le contrôle et le suivi, et résoudre rapidement les difficultés, obstacles ; valoriser le rôle des dirigeants ; et agir avec détermination et créativité dans l'intérêt général.

Afin d'atteindre l'objectif de décaissement intégral du plan 2025, le Premier ministre demande aux ministères et localités de considérer l'investissement public comme une tâche politique prioritaire et évaluer la performance des responsables selon le principe des "six clartés" : clarté concernant la personne responsable, la tâche, le délai, l'autorité, la responsabilité et le résultat attendu. Il faut établir des calendriers précis par projet et par période, avec un suivi rigoureux et des mesures énergiques pour résoudre rapidement les blocages ; réaffecter les capitaux des projets en retard vers ceux qui avancent bien ; accélérer la mise en œuvre du modèle d'administration locale à deux niveaux et stabiliser les ressources humaines compétentes.

Le ministère des Finances devra proposer d'ici fin septembre des mesures de réallocation des fonds inutilisés et rendre compte chaque semaine au gouvernement. Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà est chargé de suivre directement les projets en difficulté, tandis que le Bureau du gouvernement assurera la supervision, conformément aux fonctions et tâches assignées.

VNA/CVN