L’électronique domine le commerce extérieur vietnamien

Selon le Département des douanes du ministère des Finances, les ordinateurs, les produits électroniques et les composants ont continué de dominer le commerce du Vietnam en août, tant à l’exportation qu’à l’importation.

Les importations de cette catégorie ont atteint 14,13 milliards de dollars en août, en hausse de 2,1% par rapport à juillet. Au cours des huit premiers mois, les importations ont totalisé près de 96 milliards de dollars, soit une hausse de 38,2% en glissement annuel, représentant près de 32% de la valeur totale des importations du Vietnam.

La Chine est restée le principal fournisseur avec 33,5 milliards de dollars, en hausse de 47,5%. Les autres principales sources étaient la République de Corée (24,1 milliards de dollars, en hausse de 16,9%), Taïwan (Chine) (près de 15 milliards de dollars, en hausse de 72,9%) et le Japon (5,4 milliards de dollars, en hausse de 11,7%).

Du côté des exportations, les ordinateurs, l’électronique et les composants ont rapporté 10,2 milliards de dollars en août. Au cours des huit premiers mois, les exportations de ce groupe ont atteint près de 67 milliards de dollars, en hausse de 43,1%, représentant 22% des exportations totales du Vietnam.

Les États-Unis sont restés le principal acheteur, avec 26,1 milliards de dollars, en hausse de 67,7%. La Chine suivait de loin avec 11,02 milliards de dollars, en hausse de 38,6 %, tandis que Hong Kong (Chine) et l’UE ont également enregistré une forte croissance.

Les téléphones et les composants n’ont enregistré qu’une croissance modeste, les exportations atteignant 5,7 milliards de dollars en août et 38,2 milliards de dollars au cours des huit premiers mois, en hausse de seulement 2,4%. Les importations de ce groupe ont atteint près de 7 milliards de dollars, en hausse de 18,8%.

Au total, les échanges commerciaux du Vietnam ont atteint 83,1 milliards de dollars en août, en hausse de 0,9% par rapport à juillet. Au cours des huit premiers mois, le chiffre d’affaires s’est élevé à près de 598 milliards de dollars, les ordinateurs, l’électronique et les téléphones représentant ensemble environ un tiers du total des exportations et des importations.

