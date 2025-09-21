Raj Plast 2025 : une vitrine pour l'essor de l'industrie plastique vietnamienne

Raj-Plast 2025, 2ᵉ édition du salon international de l'industrie du plastique et de l'agroalimentaire, se tient du 19 au 21 septembre à Jaipur. L'événement est organisé conjointement par l'Association des fabricants de plastique du Rajasthan (PMAR) et la Chambre de commerce et d'industrie PHD (PHDCCI).

>> Plastique et caoutchouc : ouverture de l'exposition VietnamPlas 2025

>> VietnamPlas 2025 : salon international de l’industrie du plastique et du caoutchouc en Asie

Photo : VNA/CVN

Le salon réunit plus de 400 entreprises et délégations venues d'une dizaine de pays. Pour la première fois, le Vietnam participe à une exposition internationale de grande envergure en Inde dans ce secteur, représenté par le Bureau commercial du Vietnam, le groupe Stavian ainsi que plusieurs sociétés industrielles et technologiques.

Dès son ouverture, Raj-Plast 2025 a attiré plus de 10.000 visiteurs et généré environ 227 millions de dollars en contrats et accords de coopération. Outre les stands d’exposition, le programme comprenait des ateliers techniques, des sessions de mise en relation et un gala animé par des artistes de Bollywood, confirmant son statut de rendez-vous majeur de l'industrie plastique en Inde.

Selon Bùi Trung Thuong, conseiller commercial de l'ambassade du Vietnam en Inde, la participation vietnamienne s'inscrit dans l'engagement commun avec l'Inde en faveur de la neutralité carbone d'ici 2050. Face au défi des déchets plastiques, la mise en avant de produits biodégradables, de plastiques organiques et de solutions technologiques respectueuses de l'environnement revêt une importance particulière, contribuant à la protection de l'environnement et au développement durable.

Jayesh Manish Pandey, directeur commercial de Stavian en Inde, a souligné que l'objectif du groupe était d'élargir son réseau, promouvoir sa marque et rechercher de nouveaux partenariats, notamment dans des centres économiques clés tels que Kolkata et Chennai.

Avec son ampleur et ses retombées commerciales, Raj-Plast 2025 apparaît comme une plateforme stratégique non seulement pour renforcer la coopération Vietnam - Inde, mais aussi pour favoriser l'intégration des entreprises vietnamiennes aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

VNA/CVN