Le Vietnam vise à exporter 4,5 milliards de dollars de noix de cajou en 2025

L’objectif d’exportation de 4,5 milliards de dollars américains pour les noix de cajou est réalisable cette année, compte tenu de la croissance à deux chiffres du produit et de la demande croissante pendant les fêtes de fin d’année, selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement (MAE).

>> Le Vietnam en tête des exportations mondiales de noix de cajou

>> Le Vietnam exporte 195.600 tonnes de noix de cajou en quatre mois

>> Le Vietnam vise 4,5 milliards de dollars d'exportations de noix de cajou en 2025

Photo : VNA/CVN

Les statistiques du ministère ont montré que les exportations de noix de cajou en août se sont élevées à 70.000 tonnes, pour une valeur de 431 millions de dollars.

Entre janvier et août, la filière de la noix de cajou a exporté 482.700 tonnes à l’étranger, pour 3,24 milliards de dollars. Par rapport à la même période en 2024, le volume des exportations a légèrement diminué de 1,2%, mais la valeur a augmenté de 16,4% grâce à la hausse des prix à l’exportation, qui ont atteint en moyenne 6.711 dollar la tonne, en hausse de 17,8% sur un an, soit le plus élevé depuis des années.

Le ministère a déclaré que si la dynamique actuelle se maintient et que les exportations sont stimulées pendant les mois de pointe restants, notamment pendant les fêtes de fin d’année, l’objectif de 4,5 milliards de dollars est atteignable.

Pour atteindre cet objectif, la filière de la noix de cajou doit générer environ 1,26 milliard de dollars de recettes au cours des quatre derniers mois, une période traditionnellement marquée par une forte demande de noix pour les en-cas, les cadeaux et les produits alimentaires de consommation courante.

Le vice-président de l’Association vietnamienne de la noix de cajou (Vinacas), Bach Khanh Nhut, a souligné la croissance rapide des exportations vers la Chine ces derniers mois, les commerçants constituant des réserves pour la fête de la mi-automne. Il a ajouté que la consommation croissante des produits sains en Chine ouvre également des perspectives importantes pour les noix de cajou vietnamiennes.

La Chine, les États-Unis et les Pays-Bas ont été les trois principaux marchés du Vietnam au cours des huit premiers mois, représentant respectivement 21,7%, 20% et 9,4% du chiffre d’affaires total du pays. Les exportations vers la Chine ont bondi de 47%, tandis que celles vers les Pays-Bas ont progressé de 20,1%. En revanche, les expéditions vers les États-Unis ont chuté de 11,7%. Parmi les 15 principaux marchés, la Lettonie a enregistré la plus forte croissance (57%), tandis que les États-Unis ont enregistré la plus forte baisse.

Bien que la demande américaine en noix de cajou ait ralenti, les importations de produits transformés ont considérablement augmenté. Cette tendance offre aux entreprises vietnamiennes des opportunités de développer la transformation en profondeur, d’accroître la valeur des produits et de réduire leur dépendance aux exportations de matières premières, conformément aux tendances de consommation mondiales, a noté le MAE.

Afin d’assurer un approvisionnement stable en matières premières, les entreprises vietnamiennes ont dépensé plus de 3,3 milliards de dollars US pour importer des noix de cajou brutes au cours des huit premiers mois, principalement du Cambodge, de Côte d’Ivoire, de Tanzanie et du Ghana. Le Cambodge était le principal fournisseur avec 1,5 milliard de dollars, bénéficiant de sa proximité et de coûts logistiques réduits.

Cependant, des défis subsistent. Les principaux marchés, comme les États-Unis et l’UE, durcissent leurs exigences en matière de traçabilité, de résidus de pesticides et de durabilité, notamment en matière de culture sans déforestation. La concurrence des exportateurs africains sur les prix et les droits de douane en fait également des concurrents sérieux.

Néanmoins, le Vietnam bénéficie d’atouts notables, notamment une capacité de transformation avancée, un approvisionnement fiable et une marque bien établie sur les marchés internationaux. La consommation mondiale s’oriente vers des aliments sains, et la Vinacas prévoit une croissance annuelle de 4,6% du marché mondial de la noix de cajou entre 2022 et 2027. Cette tendance favorisera la croissance des exportations vietnamiennes.

Pour soutenir la filière, le MAE promeut la transparence sur l’origine des produits, la traçabilité numérique, des zones de matières premières propres et une marque nationale de noix de cajou. Des efforts sont également déployés pour pénétrer des marchés à forte demande comme le Moyen-Orient, tout en stimulant la croissance dans l’UE, où les aliments transformés à base de noix et de céréales gagnent en popularité. Ces initiatives devraient permettre de compenser le déclin du marché américain et de soutenir la croissance à long terme.

VNA/CVN