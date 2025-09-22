Transferts de plus de 500 millions de dôngs

Déclaration obligatoire à la BEV à partir du 1er novembre

Le Vietnam renforce son dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme avec l'entrée en vigueur, à compter du 1 er novembre, d'une nouvelle réglementation exigeant la déclaration à la Banque d'État du Vietnam (BEV) de toutes les transactions de transferts électroniques nationales d'un montant égal ou supérieur à 500 millions de dôngs.

>> Le Vietnam réduit de moitié le taux de réserves obligatoires de certaines banques

>> La gouverneure de la Banque d’État du Vietnam reçoit la note A+ de Global Finance

>> La Banque d’État appelée à publier une circulaire sur la gestion de l’or en septembre

Photo : VNA/CVN

Les transactions internationales d'une valeur équivalente à 1 000 dollars américains ou plus seront également concernées.

Cette mesure, détaillée dans la circulaire 27/2025/TT-NHNN, vise à renforcer la transparence des flux financiers. Il est important de noter que l'obligation de déclaration incombera aux institutions financières, telles que les banques commerciales et les intermédiaires de paiement, et non aux particuliers effectuant les transferts.

La circulaire précise également que les transactions suspectes, quel que soit leur montant, devront faire l'objet d'un rapport. Les institutions financières seront tenues de fournir des données électroniques complètes, incluant l'identité de l'émetteur et du bénéficiaire, les numéros de compte, les montants, les devises, les motifs, les dates des transactions et etc.

Bien que la réglementation prenne effet dès le 1er novembre, une période de transition est accordée aux institutions financières jusqu'au 31 décembre de cette année pour ajuster leurs procédures internes et leurs systèmes de gestion des risques.

À partir du 1er janvier 2026, toutes les institutions devront avoir finalisé leurs processus et mis à jour leurs logiciels pour scanner et filtrer les transactions en fonction de listes noires, de listes d'alerte et de listes d'individus présentant un risque élevé.

Les experts estiment que ce renforcement de la surveillance des transactions de grande valeur et des opérations suspectes contribuera non seulement à améliorer l'efficacité de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, mais aussi à renforcer la crédibilité et l'image du Vietnam dans la coopération financière internationale.

VNA/CVN