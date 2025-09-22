Le président Luong Cuong rencontre le président du groupe Costco

Dans le cadre de ses activités bilatérales à Seattle, le président de la République, Luong Cuong, a rencontré le 21 septembre (heure locale) Ron Vachris, président-directeur général du groupe Costco.

Photo : VNA/CVN

Ron Vachris a indiqué que Costco, l’un des plus grands groupes de distribution des États-Unis, souhaitait poursuivre une coopération étroite avec les fournisseurs vietnamiens.

Il a estimé que la valeur des importations de produits vietnamiens dans la chaîne d’approvisionnement de Costco pourrait dépasser un milliard de dollars par an, avec des articles phares tels que le textile-habillement, le cuir et les chaussures, le bois, les produits aquatiques, la noix de cajou et le café.Il a souligné que Costco s’intéressait à la mise en place d’un cadre de coopération stratégique afin de développer les capacités de production et d’approvisionnement, tout en étant prêt à partager son expérience et à promouvoir l’application des normes ESG (Environnementales, Sociales, et de Gouvernance).

Le président Luong Cuong a salué la volonté de Costco d’accroître ses achats de produits vietnamiens, en affirmant que l’initiative de bâtir un cadre de coopération stratégique afin de développer les capacités de production et d’approvisionnement correspondait à l’orientation du Vietnam visant à s’intégrer plus profondément dans les chaînes de valeur mondiales, notamment dans les secteurs de force tels que l’agriculture, l’aquaculture, le textile-habillement, le cuir-chaussures et l’industrie légère.

Vietnam, un marché très prometteur

Approuvant le rôle pionnier de Costco dans la promotion des normes ESG, le président a affirmé que le Vietnam était disposé à coopérer dans le transfert de technologies vertes, à soutenir les entreprises vietnamiennes dans l’amélioration de leurs processus de production, la réduction des émissions et l’utilisation des énergies renouvelables, afin de renforcer la compétitivité de leurs produits.

Il a souligné qu’avec près de 100 millions d’habitants et une demande de consommation en constante expansion, le Vietnam représenterait un marché très prometteur, et a souhaité la bienvenue à la proposition de Costco d’établir une présence officielle et d’investir à long terme dans le pays.

Enfin, le président a réaffirmé la volonté du Vietnam de poursuivre une intégration internationale approfondie et de bâtir une économie ouverte, transparente et durable, en s’engageant à faciliter les projets d’investissement de Costco, qu’il s’agisse de centres d’achat, de réseaux logistiques ou de centres de distribution régionaux.

