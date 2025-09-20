Vietnam - Chine : promouvoir le partenariat stratégique global avec “six plus”

L’ambassade du Vietnam en Chine a solennellement organisé, le 19 septembre au soir, une cérémonie marquant le 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025).

>> L'IA ouvre de nouvelles opportunités pour la coopération Vietnam - Chine dans l'industrie automobile

>> La presse chinoise salue les relations Vietnam - Chine comme un modèle d’amitié et de coopération

>> Vietnam - Chine : vers une nouvelle phase de relations, plus efficace et substantielle

Photo : VNA/CVN

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a rappelé que la Révolution d’Août 1945 et la proclamation de l’indépendance du 2 septembre constituaient un tournant historique majeur, ouvrant une nouvelle ère pour le peuple vietnamien. Au cours des 80 dernières années, le Vietnam a enregistré d’importantes réalisations dans de nombreux domaines, affirmant sa place en tant que membre actif, fiable et responsable de la communauté internationale.

L’ambassadeur a affirmé que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le pays a poursuit avec détermination son processus de renouveau et de modernisation globale. Il a également exprimé sa reconnaissance envers les amis internationaux, notamment la Chine, pour leur soutien précieux tout au long du parcours de développement du Vietnam.

Concernant les relations bilatérales, l’ambassadeur a noté que les liens Vietnam–Chine s’étaient développés de manière positive et globale, conformément à l’orientation des "six plus" définie par les hauts dirigeants des deux pays. Les échanges de haut niveau se sont intensifiés, illustrés par les visites croisées du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, Tô Lâm (août 2024), et du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping (avril 2025).

Il a également souligné que, pour la première fois, les principaux dirigeants des deux pays ont effectué des visites officielles quasi simultanées à l’occasion des événements majeurs tenus dans chacun des pays fin août et début septembre 2025, témoignant de l’importance et de la confiance réciproques accordées à la relation bilatérale.

À cette occasion, l’ambassadeur a réaffirmé que le Vietnam considérait le renforcement d’une relation stable, saine et durable avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité de premier plan.

Il a exprimé le souhait de promouvoir davantage le Partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam - Chine et de contribuer à l’édification d’une communauté d'avenir partagée Vietnam - Chine de portée stratégique, d’intérêt commun.

Photo : VNA/CVN

Lors d’un entretien précédant la cérémonie, Zhang Qingwei, vice-président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, a adressé les félicitations du Parti, de l’État et du peuple chinois au Vietnam. Il s’est félicité des réalisations remarquables du Vietnam au cours des 80 dernières années et a souligné que l’année 2025 revêtait une signification particulière, marquant le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Chine -Vietnam.

Il a affirmé que, guidés par les plus hauts dirigeants de leurs Partis respectifs, les deux pays continueraient de renforcer leur coopération stratégique globale selon l’orientation des "six plus", et de bâtir ensemble une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, au service de la modernisation socialiste de chaque pays.

Dans une atmosphère chaleureuse et amicale, les invités ont visité une exposition photographique sur le Vietnam, découvert des produits vietnamiens de marque, assisté à un programme artistique riche en couleurs culturelles vietnamiennes et dégusté des plats traditionnels.

VNA/CVN