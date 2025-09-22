Les exportations de fruits et légumes ont dépassé 6,11 milliards de dollars en neuf mois

Les exportations de fruits et légumes ont connu une croissance impressionnante en septembre, atteignant un chiffre d’affaires record de près de 1,294 milliard de dollars. Ce résultat représente une augmentation spectaculaire de 36% par rapport à août 2025 (951 millions de dollars) et de 41% par rapport à septembre 2024 (917 millions de dollars).

>> Les fruits vietnamiens attirent l’attention au salon Asia Fruit Logistica 2025

>> Vina T&T affirme la valeur des fruits vietnamiens

Photo : VNA/CVN

Au total, sur les neuf premiers mois de 2025, les exportations de fruits et légumes ont atteint 6,11 milliards de dollars, soit une hausse de 8,3% sur un an. Les prévisions indiquent que le secteur pourrait dépasser les 8 milliards de dollars d’exportations pour l’ensemble de l’année 2025.

Le secteur des fruits et légumes continue de cibler les marchés où le Vietnam bénéficie d’accords de libre-échange (FTA), notamment le Japon, la République de Corée et la Chine, afin de minimiser les risques et d’accroître la valeur des exportations durables.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement met en œuvre diverses mesures pour lever les obstacles et stimuler les exportations vers le marché chinois. Il suit de près les activités d’import-export de produits agricoles aux postes frontaliers du Nord afin de résoudre rapidement les problèmes éventuels. Parallèlement, la promotion commerciale est renforcée pour accroître la valeur des exportations de fruits déjà bien implantés sur les marchés ou à fort potentiel, tels que la noix de coco fraîche, le fruit du dragon, la banane, le durian, le jacquier, le litchi, le mangoustan, le ramboutan, le fruit de la passion, entre autres.

À long terme, il est nécessaire que les entreprises exportatrices de fruits et légumes investissent dans le développement de produits transformés, à la fois pratiques et nutritifs, afin de répondre à la demande croissante des consommateurs. Le soutien à la transformation constitue également une opportunité majeure, permettant de réduire les coûts, de prolonger la durée de conservation et d’accroître la valeur ajoutée.

VNA/CVN