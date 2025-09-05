La presse chinoise salue les relations Vietnam - Chine comme un modèle d’amitié et de coopération

Ces derniers jours, les grands médias chinois officiels tels que Xinhua (Chine Nouvelle, agence de presse officielle de la République populaire de Chine), CCTV (China Central Television, télévision nationale officielle), le Quotidien du Peuple et le Global Times ont largement couvert les activités des dirigeants de haut niveau du Vietnam et de la Chine, à l’occasion de visites et de commémorations importantes dans les deux pays.

Selon ces médias, lors de son entretien avec le président vietnamien Luong Cuong, en marge de sa participation en Chine à la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la victoire des peuples du monde sur le fascisme, le secrétaire général du Parti communiste chinois et président Xi Jinping a souligné que les deux pays devaient garder en mémoire l’histoire, honorer les prédécesseurs et les héros tombés pour la patrie, renforcer la coopération stratégique et préserver les acquis de la Seconde Guerre mondiale, tout en défendant la justice internationale. Il a affirmé que la Chine soutenait le Vietnam dans sa voie socialiste adaptée à ses réalités nationales et dans l’organisation du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV). Avec l’esprit de "camarades et frères", les deux parties sont appelées à approfondir les échanges d’expériences en matière de gouvernance et à organiser conjointement les célébrations du 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques ainsi que de l’Année des échanges humanitaires Vietnam - Chine.

Lors de son entrevue du 4 septembre à Pékin avec le président vietnamien Luong Cuong, Zhao Leji, membre du Comité permanent du Bureau politique et président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, a réaffirmé que les deux pays restaient fidèles à la voie socialiste adaptée à leurs conditions respectives. La Chine, a-t-il dit, est disposée à travailler avec le Vietnam pour mettre en œuvre les résultats de la visite du secrétaire général Xi Jinping au Vietnam en avril dernier, à renforcer la confiance stratégique et le soutien mutuel.

Renforcer les échanges d’expériences

Selon CCTV, Zhao Leji, à l’invitation du Comité central du Parti communiste du Vietnam et du président de l’Assemblée nationale vietnamienne Trân Thanh Mân, a effectué une visite officielle au Vietnam et a participé aux célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre. À cette occasion, il a eu des rencontres avec le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, le président Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et un entretien avec le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Zhao Leji a déclaré que la Chine était prête à coopérer avec le Vietnam pour appliquer les consensus importants atteints entre les dirigeants des deux Partis, renforcer les échanges d’expériences en matière de gouvernance et promouvoir la modernisation socialiste dans les deux pays. Il a également insisté sur la nécessité de tirer parti des atouts du système socialiste pour faire face aux incertitudes extérieures, soutenir les réformes et le développement mutuel, et s’opposer conjointement à l’unilatéralisme et au protectionnisme.

Il a ajouté que la Chine souhaitait intensifier la connexion stratégique avec le Vietnam, approfondir la coopération dans les domaines traditionnels et l’élargir aux secteurs émergents, afin de préserver le système commercial multilatéral et d’assurer la fluidité des chaînes de production mondiales.

Dans son entretien avec le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, Zhao Leji a exprimé le souhait d’accroître les échanges institutionnalisés entre les organes législatifs, de partager les expériences en matière législative et de supervision, et de créer des conditions juridiques favorables à la coopération bilatérale.

Toujours selon CCTV, l’année 2025 marquera le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine, ainsi que l’Année des échanges humanitaires Vietnam - Chine. Au cours des 75 dernières années, les relations bilatérales sont passées d’une amitié traditionnelle, qualifiée de "camarades et frères", à une communauté d’avenir partagé de portée stratégique, considérée comme un exemple d’amitié, de solidarité et de coopération entre nations.

