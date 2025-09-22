Le président Luong Cuong à la cérémonie de livraison d’un avion Boeing à Vietjet

Dans le cadre de ses activités bilatérales à Seattle, le président de la République, Luong Cuong, a assisté le 21 septembre (heure locale) à la cérémonie de livraison d’un avion entre le groupe Boeing et la compagnie aérienne Vietjet, organisée dans l’usine de Boeing à Seattle.

>> Vietjet reçoit le prix "Excellence en services aériens et expérience client"

>> Vietjet accueille un nouveau gros-porteur, portant sa flotte à 121 avions

>> Luong Cuong rencontre une délégation de parlementaires de l’État de l’Oregon

Photo : VNA/CVN

Cet événement, qui coïncide avec le 30e anniversaire de la normalisation des relations Vietnam - États-Unis, constitue non seulement une étape importante dans la coopération entre Vietjet et Boeing, mais aussi une illustration vivante du partenariat stratégique global entre les deux pays.Vietjet a officiellement réceptionné son premier Boeing 737-8 dans le cadre d’une commande de 200 appareils d’une valeur de 25 milliards de dollars avec Boeing.

Le nouvel avion sera exploité sur le marché régional, améliorant l’expérience des passagers et concrétisant l’ambition de la compagnie d’élargir son réseau mondial et de promouvoir un développement durable au niveau régional et international.

Photo : VNA/CVN

La présidente de Vietjet, Nguyên Thi Phuong Thao, a affirmé que la réception de ce premier avion Boeing dans le cadre d’une commande historique marquait une avancée significative dans près d’une décennie de coopération entre Vietjet et Boeing, et représentait un nouveau symbole des relations Vietnam - États-Unis.

Stephanie Pope, présidente-directrice générale de Boeing Commercial Airplanes, a déclaré que Boeing était fier de fournir des avions à Vietjet, une compagnie aérienne dynamique et innovante. Elle a souligné que cette livraison constituait une nouvelle étape inaugurant les prochaines, et confirmait la solidité de la coopération entre Vietjet et Boeing.

VNA/CVN