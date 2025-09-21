L’agriculture résiste aux vents contraires et anticipe une croissance plus forte

Malgré les épidémies, les catastrophes naturelles et les barrières commerciales, le secteur agricole vietnamien a continué de prospérer au cours des huit premiers mois de l’année, faisant preuve d’une résilience remarquable. La croissance positive dans des domaines clés a renforcé la confiance et suscité l’espoir de nouvelles avancées en fin d’année.

>> Cân Tho accueillera un centre de drones et robotique pour l’agriculture intelligente

>> Les exportations de produits d'élevage atteignent 410,7 millions de dollars

>> Agriculture : Tây Ninh mise sur les hautes technologies et la traçabilité

>> Hô Chi Minh-Ville accélère l’agriculture innovante : de la stratégie à la mise en œuvre

Photo : ST/CVN

Dans une interview accordée au Vietnam Economic Times, le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phùng Duc Tiên, a évalué les performances du secteur et a souligné de solides perspectives de croissance continue.

Comment le secteur agricole vietnamien s’est-il comporté au cours des huit premiers mois de 2025 ?

Cette année, le secteur s’est fixé un objectif de croissance du PIB de 3,3 à 3,4%. En effet, à la mi-année, nous avions déjà atteint 3,74%, le taux le plus élevé depuis des années. Cela nous a donné une forte impulsion pour viser un taux de croissance annuel encore plus élevé, supérieur à 4%, conformément aux directives du Premier ministre, contribuant ainsi significativement à l’économie nationale.

Les échanges commerciaux ont été tout aussi encourageants. Les exportations de produits agricoles, forestiers et halieutiques ont atteint 45,37 milliards de dollars au cours des huit premiers mois, soit une hausse de 12% sur un an. Ce résultat est remarquable compte tenu des turbulences sur les marchés mondiaux, des modifications tarifaires aux États-Unis et de la gravité croissante des catastrophes naturelles. Grâce à une orientation forte du Parti, du gouvernement et de l’Assemblée nationale, de nombreux obstacles juridiques ont été levés, ouvrant la voie à la croissance.

Photo : VNA/CVN

Les marchés d’exportation ont également connu une évolution positive. Par rapport à l’année dernière, les expéditions vers l’Europe ont augmenté de 38,7%, vers les Amériques de 10,6% et vers l’Afrique ont doublé. Nous nous développons également sur les marchés de l’ASEAN, comme les Philippines, l’Indonésie, la Malaisie et Singapour, afin de diversifier les destinations des produits vietnamiens.

En matière d’investissements publics, le ministère a reçu 19.530 milliards de dôngs cette année, auxquels s’ajouteront 3.800 milliards de dôngs par la suite, soit un montant bien supérieur aux 15.000 milliards de dôngs déboursés chaque année les années précédentes. Fin août, nous avions décaissé 34,7% du plan, un taux inférieur à la moyenne nationale de 46,3%, mais toujours supérieur à celui de nombreux ministères. Nous sommes déterminés à achever le décaissement à 100% d’ici le 31 décembre.

Quels obstacles doivent être surmontés pour que le secteur maintienne sa croissance d’ici la fin de l’année ?

Le défi le plus urgent concerne le marché américain. En vertu de la loi sur la protection des mammifères marins, le Vietnam n’a jusqu’à présent obtenu qu’une reconnaissance partielle, excluant 12 pêcheries - dont celles de thon, de maquereau, de calmar, de poulpe et de crustacés. À compter du 1er janvier 2026, les produits de ces pêcheries perdront l’accès aux États-Unis, l’un de nos principaux marchés. Nous collaborons avec le ministère des Affaires étrangères et les agences compétentes pour y remédier et avons proposé 12 solutions visant à obtenir une reconnaissance complète.

Les catastrophes naturelles constituent une autre préoccupation. D’ici la fin de l’année, la Mer Orientale pourrait connaître cinq à sept tempêtes, dont deux ou trois devraient toucher terre au Vietnam, principalement dans la région centrale. L’arrivée précoce d’air froid et la complexité du terrain pourraient également provoquer des inondations et des submersions urbaines, menaçant les cultures et l’aquaculture. Bien que les inondations soient globalement faibles, cela augmente les risques de pénurie d’eau pour la production. Des prévisions précises et rapides seront cruciales.

Photo : VNA/CVN

La peste porcine africaine se propage également dans 32 provinces et villes, entraînant l’abattage de plus de 28 000 porcs. Certaines provinces, comme Dông Thap, Vinh Long, Tây Ninh et Thai Nguyên, ne signalent que de faibles foyers, mais dans d’autres, notamment Cao Bang, Phu Tho, Nghê An, Quang Tri et Quang Ngai, la maladie reste répandue. Cela représente une menace réelle pour notre objectif de croissance du cheptel de 5,7%.

En réponse, nous avons envoyé plus de 70 groupes de travail sur le terrain cette année, dont près de 40 rien qu’en juillet. Des mesures techniques sont appliquées à l’échelle nationale : chaînes de production biosécurisées, meilleure utilisation des aliments locaux, abattage industriel et transformation en profondeur, ainsi que promotion de pratiques d’économie circulaire pour l’élevage. Nous œuvrons également à la restauration de la production dans les zones touchées par des maladies et des catastrophes naturelles afin de garantir l’approvisionnement alimentaire pendant le Nouvel An lunaire (Têt).

Les exportations de café dépassant déjà l’objectif de 2030, quels ajustements seront apportés aux nouveaux objectifs ?

En 2021, nous avions fixé un objectif de 6 milliards de dollars d’exportations de café d’ici 2030. Pourtant, en 2024, les exportations ont atteint 5,6 milliards de dollars, et sur seulement huit mois en 2025, elles ont atteint 6,45 milliards de dollars, soit une hausse de 59% par rapport à l’année précédente. Nous prévoyons que les exportations sur l’ensemble de l’année pourraient atteindre 8 milliards de dollars.

Photo : VNA/CVN

Cela dit, cette forte hausse est principalement due aux prix mondiaux élevés, et non aux volumes. Les superficies et la production de café atteignent déjà leurs limites, ce qui rend l’expansion difficile. Notre priorité n’est donc pas de viser des chiffres excessifs, mais plutôt une croissance durable.

Le café est l’une des six cultures clés de notre plan directeur pour l’agriculture industrielle, l’objectif d’exportation combiné du groupe étant fixé à 14-16 milliards de dollars d’ici 2030. Le café jouera son rôle en renforçant la qualité et la valeur plutôt que le simple volume. Nous avons déjà introduit plusieurs variétés de haute qualité, évaluées à plus de 8.000 dollars la tonne.

Le Vietnam compte actuellement environ 732.000 ha de café, avec des rendements moyens de 2,9 tonnes par hectare, voire de 4 à 5 tonnes dans certaines régions. Cependant, des solutions restent à apporter aux questions foncières, aux infrastructures, aux variétés et à la planification pour améliorer encore la productivité et la qualité.

Pourriez-vous nous présenter les principales missions du ministère pour les derniers mois de l’année ?

Nous sommes déterminés à protéger le tissu agricole du Vietnam face aux incertitudes mondiales. Durant les derniers mois de l’année, nous nous concentrerons sur la garantie d’un approvisionnement alimentaire suffisant, notamment pendant le Nouvel An lunaire, tout en maintenant une forte dynamique d’exportation afin d’atteindre des objectifs de croissance ambitieux.

Photo : VNA/CVN

Le ministère s’emploie à finaliser le cadre juridique et politique et à mobiliser des ressources pour les grands programmes nationaux de développement rural et de réduction de la pauvreté. Des efforts sont en cours pour restructurer le secteur en mettant l’accent sur la productivité, la qualité et la valeur ajoutée. Parallèlement, nous organisons des conférences et des séances de travail pour soutenir la production et les exportations, tout en examinant des modèles pilotes pour les zones de matières premières et en préparant de nouveaux plans pour la période à venir.

Les autorités locales bénéficient d’un soutien à la décentralisation, à la réforme administrative et à la transformation numérique, ainsi que de formations aux cadres juridiques, à la météorologie et à l’adaptation au changement climatique. L’innovation et la numérisation restent un moteur, aligné sur les stratégies nationales visant à assurer une croissance durable.

Parallèlement, les marchés nationaux et internationaux se développent, une attention particulière étant accordée à la lutte contre les nouvelles barrières commerciales, notamment les droits de douane américains. La gestion des ressources, notamment des terres et de l’eau, est renforcée afin de renforcer la résilience face aux catastrophes et aux maladies. Le décaissement des investissements publics est également accéléré pour les projets clés, l’accent étant mis sur la qualité et l’efficacité.

VNA/CVN