Vietnam - Chine : 75 ans d’échanges populaires pour un avenir durable

Les échanges populaires entre le Vietnam et la Chine ont toujours constitué un lien solide entre les deux nations, un socle social essentiel pour cultiver la confiance, promouvoir la coopération et maintenir la paix. L’année 2025, marquant le 75 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, a été désignée par les deux Partis et les deux États comme "l’Année des échanges humanistes". Ce choix traduit un consensus stratégique visant à renforcer durablement les relations bilatérales.

Le 18 janvier 1950, la Chine fut le premier pays à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam. Malgré les vicissitudes de l’histoire, l’amitié spéciale entre les deux pays, incarnée par l’esprit "à la fois camarades et frères", s’est consolidée et développée de manière globale dans tous les domaines. Dans ce cadre, les échanges populaires se sont affirmés comme un pilier important des relations bilatérales. Les activités culturelles, éducatives, universitaires et de jeunesse ont contribué à la compréhension et à la confiance mutuelles entre les deux peuples.

Les échanges populaires, pilier solide des relations bilatérales

Dès les années 1950, des dizaines de milliers d’élèves, de jeunes et de cadres vietnamiens ont été formés en Chine. Des échanges réguliers de troupes artistiques, d’ingénieurs et de médecins ont également apporté une contribution concrète aux efforts de résistance et de reconstruction nationale.

Depuis 1991, les échanges populaires sont entrés dans une nouvelle phase, marquée par des activités plus diversifiées : Rencontres d’amitié entre les jeunes, échanges universitaires, jumelages entre localités, coopération dans la presse, l’art et le sport.

Dans le cadre de l’Année des échanges humanistes 2025, une série d’activités a été lancée, allant d’expositions et festivals artistiques à des programmes historiques comme le "Voyage rouge", visant à créer des liens plus étroits entre les jeunes générations.

La jeunesse, la culture et les médias comme ponts solides

Le point d’orgue de cette année est le programme "Voyage rouge", annoncé par le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, lors de sa visite au Vietnam en avril 2025. Prévu sur trois ans, ce programme invite de jeunes Vietnamiens à visiter des "sites rouges" en Chine, lieux emblématiques des activités révolutionnaires du Président Hô Chi Minh et d’anciens dirigeants.

"Les sites révolutionnaires tels que le siège de l’Association de la jeunesse révolutionnaire du Vietnam à Guangzhou ou le bureau du Viêt Minh à Jingxi, dans la région du Guangxi, sont des témoignages historiques de l’amitié révolutionnaire sino-vietnamienne. Lorsque le peuple chinois menait sa lutte contre l’agression japonaise, le Président Hô Chi Minh y a activement participé et apporté son soutien, menant des activités dans des lieux comme Yan’an, Chongqing, Kunming et Guilin... La Chine a également envoyé des conseillers militaires et politiques pour appuyer le peuple vietnamien dans sa résistance contre les colonialistes français. Le Parti, l’État et le peuple chinois ont toujours soutenu la juste cause du Vietnam dans sa lutte contre les impérialistes américains pour le salut national", a souligné Xi Jinping, secrétaire général du Parti communistes chinois et président chinois.

La première étape du programme a eu lieu en mai 2025 dans la région du Guangxi, retraçant les traces historiques du Président Hô Chi Minh. Les jeunes participants ont visité l’hôpital Nanxishan, les sites du Viêt Minh, et le Mémorial de l’École du Vietnam à Guilin...

Selon Nguyên Thi Phuong Hoa, ancienne directrice adjointe de l’Institut d’études chinoises de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, le "Voyage rouge" illustre parfaitement la jeunesse des deux pays qui avance main dans la main vers une nouvelle étape.

Des visites de laboratoires sur l’intelligence artificielle, les trains à grande vitesse ou l’écosystème numérique…, ont été intégrées, ouvrant des perspectives de coopération créative entre les jeunes.

Nguyên Tuân Thang, participant vietnamien, a déclaré : "Les jeunes chinois et vietnamiens partagent non seulement des souvenirs historiques, mais imaginent ensemble un avenir fondé sur la compréhension, le respect et la coopération".

Parmi les événements marquants figure la 24e Rencontre d’amitié de la jeunesse Vietnam - Chine (avril 2025), organisée à plusieurs localités. La délégation chinoise a participé à de nombreuses activités, renforçant les liens culturels.

Le Guangxi et le Vietnam ont coproduit un documentaire en deux épisodes intitulé "La Route du développement", illustrant l’amitié des dirigeants des deux pays et les liens étroits entre des deux peuples.

Les échanges universitaires, la création de manuels bilingues, la formation de professeurs de chinois et les centres de recherche conjoints établissent des bases solides pour une coopération éducative durable.

Tan Yong Hua, directeur de l'Institut Confucius à l'Université de Hanoï, a affirmé : "L'éducation et la recherche sont les ponts les plus durables et les plus solides entre deux nations".

Approfondir les échanges populaires Vietnam - Chine

Les échanges populaires sont désormais l’un des six domaines clés de la coopération bilatérale.

"…Toutes les couches de la société, en particulier les jeunes générations, doivent assumer la responsabilité d’hériter et de développer continuellement l’amitié Vietnam-Chine, +à la fois camarades et frères+, un bien commun précieux des deux Partis, des deux pays et des deux peuples, construite par le Président Ho Chi Minh, le président Mao Zedong et les autres dirigeants d’hier", a affirmé le ecrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm

Nguyên Thi Phuong Hoa propose d’élargir les échanges populaires à de nouveaux domaines comme l’économie, la science, la technologie, l’environnement et l’agriculture. Elle appelle à impliquer davantage les universitaires, artistes et entrepreneurs et personnes influentes, à renforcer la communication multicanale, accessible à tous les publics, y compris les ouvriers et agriculteurs.

Elle recommande aussi d’examiner l’allègement des frais de visa afin de promouvoir le tourisme mutuel et d’exploiter efficacement les forums bilatéraux existants.

Les 75 ans d’échanges populaires ne constituent pas seulement un patrimoine commun, mais un socle pour bâtir un avenir fondé sur la confiance, la compréhension et la coopération entre les deux peuples.

