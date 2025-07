Vietnam - États-Unis : de la guerre à un partenariat stratégique intégral

>> Le Vietnam et les États-Unis visent de nouveaux sommets de relations

>> MIA : 740 soldats américains identifiés et rendus à leurs familles

>> États-Unis ‑ Vietnam : exposition et restitution pour les 30 ans de relations

Ce jalon symbolique intervient alors que les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral, ouvrant une nouvelle ère de coopération plus profonde, substantielle et efficace, pour la paix, la coopération et le développement.

Trois anciens ambassadeurs américains au Vietnam - Michael Michalak, Ted Osius et Daniel Kritenbrink - ont participé à un colloque à Washington D.C. à l’occasion de cet anniversaire, partageant leurs réflexions sur les succès passés, les défis communs et les opportunités futures au service des peuples des deux pays.

L’héritage humanitaire, fondement des relations bilatérales

Selon l’ancien ambassadeur Daniel Kritenbrink, les activités humanitaires ont constitué un pont permettant le dialogue entre les deux pays. Les États-Unis ont investi dans le traitement des séquelles de l’agent orange/dioxine, le déminage et l’assistance aux personnes handicapées dans les provinces les plus touchées par l’agent orange.

Daniel Kritenbrink a estimé que ces actions avaient permis de bâtir une bonne volonté considérable et qu’elles continuaient aujourd’hui de jouer un rôle important.

Concernant l’USAID, il a assuré que malgré une alerte en début d’année sur l’arrêt de certains financements, tous les programmes avaient été approuvés à nouveau et poursuivaient leur mise en œuvre.

Il a rappelé l’évolution remarquable des relations bilatérales, passant d’une guerre destructrice il y a 50 ans à un partenariat stratégique intégral, avant de souligner la bonne volonté, le courage et les efforts inlassables des deux côtés,

La réconciliation reste, selon lui, essentielle. À la mort du sénateur John McCain, des milliers de Vietnamiens se sont rendus à l’ambassade américaine pour signer le registre de condoléances, dont un ancien combattant vietnamien venu personnellement saluer l’engagement de McCain pour la réconciliation.

Il a également mis en lumière les efforts communs dans la recherche des soldats disparus, désormais étendus aux victimes vietnamiennes.

L’éducation, un point fort des relations bilatérales

Pour l’ancien ambassadeur Michael Michalak, l’éducation était au cœur de sa mission. Le nombre d’étudiants vietnamiens aux États-Unis a triplé durant son mandat. Aujourd’hui, le Vietnam est la première source d’étudiants d’Asie du Sud-Est et la cinquième au niveau mondial.

Il a rapporté la visite de 40 professeurs de 21 universités américaines au Vietnam pour renforcer la coopération académique, soulignant la forte demande des universités américaines pour accueillir davantage d’étudiants vietnamiens.

Les deux pays renforcent leurs relations dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation. Il a cité la formation en anglais pour les étudiants en STEM et la création du Fonds pour la technologie, la sécurité et l’innovation (International Technology Security and Innovation Fund - ITSE), servant de base à des collaborations futures dans les semi-conducteurs, les minéraux, etc.

Il a rappelé les propos du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, sur le fort potentiel de coopération dans les technologies de pointe telles que les semi-conducteurs et l’IA.

Le parcours vers un partenariat commercial de premier plan

L’ancien ambassadeur Ted Osius a souligné que la décision du Parti communiste du Vietnam sur l’intégration dans l’économie internationale en 1986 avait été déterminante. Cette orientation reste constante et a permis les progrès observés par la suite.

Il a noté qu’un autre tournant avait été la décision américaine de négocier un accord commercial bilatéral, facilitant l’adhésion du Vietnam à l’OMC.

En 1996, le commerce bilatéral ne représentait que quelques centaines de millions de dollars ; aujourd’hui, il atteint environ 132 milliards de dollars. Selon lui, le développement économique du Vietnam s’explique par la normalisation des relations (1995), la signature de l’accord commercial (2002) et l’adhésion rapide du Vietnam à l’OMC.

L’année 2008 a marqué un tournant lorsque les investisseurs mondiaux ont commencé à considérer le Vietnam comme une destination prometteuse, soutenue par des réformes importantes.

Ted Osius a rappelé que lors de la Semaine de haut niveau de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre 2024, le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, avait invité les partenaires américains à soutenir les entreprises vietnamiennes pour renforcer leurs capacités de production et participer aux chaînes d’approvisionnement mondiales, à à offrir des bourses aux étudiants vietnamiens dans des domaines comme l’IA, l’électronique et les semi-conducteurs…

