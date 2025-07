Le Vietnam souhaite approfondir son partenariat stratégique global avec la France

Dès son arrivée, Nguyên Thi Thanh a eu des entretiens avec de hauts responsables français, notamment le vice-président du Sénat, Loïc Hervé, et la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nadège Abomangoli. Elle a également rencontré la présidente du groupe d’amitié France - Vietnam à l’Assemblée nationale, Anne Le Hénanff, ainsi que la présidente déléguée de la section française de l’APF, Amélia Lakrafi.

Lors de ces rencontres, Nguyên Thi Thanh a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à son partenariat stratégique global avec la France et souhaitait l’approfondir davantage. Elle a appelé à renforcer les échanges de délégations de haut niveau via tous les canaux – Parti, État, gouvernement et parlement – afin de dynamiser la coopération dans divers domaines. Elle a notamment évoqué la visite prévue du Premier ministre français au Vietnam cette année.

Elle a également exprimé le souhait que la France soutienne la participation du Vietnam aux sommets annuels du G7 et du G20, en tant qu’invité ou observateur, notamment lorsque la France assumera la présidence du G7 en 2026.

La dirigeante vietnamienne a souligné la nécessité d’une mise en œuvre efficace de l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), et a exhorté la France à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA). Elle a en outre souhaité que la France encourage la Commission européenne à lever le "carton jaune" imposé sur les produits de la pêche du Vietnam.

Sur le plan économique, elle a plaidé pour le maintien des financements préférentiels, notamment les aides publiques au développement et les subventions non remboursables, ainsi que pour un appui technologique. Elle a proposé de renforcer la coopération dans les domaines traditionnels tels que la culture, la santé, l’éducation et la formation, tout en l’élargissant aux secteurs prioritaires et prometteurs : infrastructures stratégiques, villes intelligentes, énergies nucléaire et renouvelables, aérospatiale, innovation, intelligence artificielle et transformation numérique.

Nguyên Thi Thanh a salué le développement de la coopération parlementaire entre les deux pays, marqué par des échanges réguliers et un soutien mutuel au sein des forums parlementaires multilatéraux. Elle a apprécié la position de la France sur la question de la Mer Orientale, et a appelé Paris à continuer de soutenir fermement la position de l’ASEAN et du Vietnam, notamment en matière de sécurité, de sûreté, de liberté de navigation et de survol dans cette zone, ainsi que de règlement pacifique des différends, conformément au droit international.

Pour sa part, le vice-président du Sénat, Loïc Hervé, a souligné l’importance du partenariat stratégique global entre la France et le Vietnam, ainsi que de la coopération entre le Parlement français et l’Assemblée nationale vietnamienne. Il a affirmé que le Sénat continuerait de promouvoir les liens entre les collectivités locales des deux pays et les échanges culturels entre leurs peuples.

Durant son séjour, Nguyên Thi Thanh a également rendu visite au personnel de l’ambassade du Vietnam en France et rencontré des représentants de la communauté vietnamienne, les encourageant à continuer de contribuer activement au développement national dans la nouvelle ère.

VNA/CVN