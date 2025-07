Le PM Pham Minh Chinh salue les femmes diplomates vietnamiennes et étrangères

À l’occasion de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie des Nations unies (24 juin) et de l’approche du 80 e anniversaire de la diplomatie vietnamienne, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont rencontré, dans la soirée du 10 juillet au siège du gouvernement, des femmes diplomates vietnamiennes et étrangères en poste au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, a exprimé sa fierté d’être une femme diplomate. Elle a souligné que chaque femme engagée sur la scène diplomatique porte en elle l’héritage de l’histoire, l’essence culturelle de sa nation et la mission de défendre ses intérêts. Selon elle, les femmes diplomates jouent un rôle essentiel dans l’édification de la paix, du développement, de la solidarité et d’une coopération internationale sincère et durable, au service d’un monde meilleur pour tous.

Présente à cette rencontre, Pauline Tamesis, coordonnatrice résidente de l’ONU au Vietnam, a salué la contribution remarquable des femmes vietnamiennes à tous les domaines, en particulier pour faire du Vietnam un modèle de paix et de progrès. Elle a noté que le pays avait gravi plusieurs échelons dans l’indice mondial d’égalité des genres en l’espace d’une décennie, tout en jouant un rôle moteur dans la promotion de l’agenda des Nations unies pour les droits des femmes.

Elle a également souligné qu’avec plus de 30% de députées à l’Assemblée nationale, le Vietnam figure parmi les pays de la région ayant la plus forte représentation féminine à l’organe législatif. Elle s’est dite confiante dans la montée en puissance des femmes à des postes de direction, y compris dans la diplomatie, en vue d’un développement plus équitable et durable.

Photos : VNA/CVN

De son côté, l’ambassadrice de Roumanie au Vietnam, Cristina Romila, a exprimé son honneur d’être la première femme à occuper ce poste depuis 2021. Elle a témoigné de l’hospitalité chaleureuse des Vietnamiens, saluant un pays non seulement accueillant, mais aussi résolument favorable à la participation active des femmes dans tous les secteurs.

Le Vietnam n’est pas seulement une terre magnifique à découvrir, c’est aussi une société ouverte, progressiste et bienveillante envers les femmes, a-t-elle estimé.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis les salutations les plus chaleureuses du secrétaire général du Parti Tô Lâm et des dirigeants du Parti et de l’État aux femmes diplomates vietnamiennes et étrangères.

Il a souligné que dans la culture vietnamienne, les femmes jouaient toujours un rôle important, en tant que piliers de la famille et actrices essentielles dans tous les domaines de la société. Il a rappelé qu’au fil des 80 dernières années, les femmes vietnamiennes avaient considérablement contribué au redressement du pays après la guerre, contribuant activement à son développement d’aujourd’hui.

Le chef du gouvernement a mis en avant les progrès notables du Vietnam en matière d’égalité des sexes. Le pays figure parmi les dix meilleurs au monde dans la mise en œuvre de l’Objectif de Développement Durable N°5 des Nations unies (égalité des genres), avec un taux de 30,26 % de femmes à l’Assemblée nationale, l’un des plus élevés en Asie du Sud-Est. Le Vietnam se distingue aussi par une forte présence féminine dans les opérations de maintien de la paix des Nations unies (16%), et par la célébration de deux journées dédiées aux femmes : le 8 mars et le 20 octobre.

Le Premier ministre a exprimé son respect pour les femmes ayant marqué l’histoire de la diplomatie vietnamienne, notamment Nguyên Thị Binh, ancienne ministre des Affaires étrangères et vice-présidente.

Enfin, il a souhaité que les diplomates féminines continuent à s’engager pour la paix, la coopération, le développement et le multilatéralisme et a assuré que le ministère des Affaires étrangères veillera à leur offrir les meilleures conditions pour accomplir leur mission.

VNA/CVN