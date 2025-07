Clôture de la 47e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale

Dans son discours, le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a estimé que la réunion avait été coordonnée étroitement, avec diligence et efficacité, par les différents services.

Il a dit que cette réunion constituait également une étape préparatoire à la prochaine 10e session , soulignant la proactivité et la responsabilité du Comité permanent de l'AN dans l'exécution des tâches qui lui ont été confiées.

Afin que la dernière session du semestre se déroule de manière réfléchie et de qualité, le plus haut législateur a demandé aux services de revoir le contenu global, de proposer et de finaliser les documents de manière proactive dans les délais impartis, de garantir la qualité et de minimiser les ajouts ou les ajustements de contenu à l'approche ou en cours de session.

Il a également demandé aux services de se préparer au plus vite. À l'avenir, en plus de la session ordinaire, le Comité permanent de l’AN pourrait organiser d'autres sessions début ou fin août ; elle n'organisera pas de séance de questions-réponses en août afin que les agences puissent se concentrer sur le contenu législatif et résumer les activités trimestrielles.

Il a également rappelé aux agences d'accélérer d'urgence l'élaboration de leur rapport d'activité trimestriel, d'envoyer les documents au plus tôt pour qu'ils soient soumis au Comité permanent de l'Assemblée nationale pour examen en août 2025 ; de continuer à promouvoir la responsabilité, et d'accorder la plus haute priorité aux travaux préparatoires de la prochaine 10e session.

