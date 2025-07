Renforcement de la coopération législative Vietnam - Indonésie

Le dirigeant vietnamien a félicité l’Indonésie pour ses réalisations remarquables dans de nombreux domaines ces dernières années. Il a salué le rôle actif du Conseil des représentants régionaux dans la vie politique de l’Indonésie, exprimant sa confiance dans la poursuite du développement prospère de l’Indonésie et dans la réalisation de sa vision stratégique "Indonésie dorée 2045", à l’occasion du centenaire de l’indépendance.

Photo VNA/CVN

Yorrys Raweyai a, pour sa part, hautement apprécié les résultats de la récente visite d’État en Indonésie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, marquée par l’élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique global. Il a également salué les efforts du Vietnam pour établir les administrations à deux niveaux, démontrant une forte volonté dans l’amélioration de l’appareil politique au service du peuple.

Trân Thanh Mân s’est réjoui du développement dynamique des relations Vietnam - Indonésie ces dernières années. Donc, il a proposé à l’Indonésie de faciliter l’accès au marché pour les produits vietnamiens, notamment les produits agricoles et ceux répondant aux normes Halal, afin d’atteindre 18 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux d’ici 2028. Il a également plaidé pour la mise en œuvre effective du protocole d’accord sur la coopération dans la pêche, signé en janvier 2024, afin de renforcer la coopération dans le domaine des ressources halieutiques, promouvoir la pêche durable et lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

M. Raweyai a souligné que les échanges commerciaux bilatéraux avaient atteint 16,7 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 21,1% par rapport à 2023, doublant presque le chiffre de 2020 (8,3 milliards). Il a exprimé le souhait de renforcer la coopération bilatérale dans des domaines clés tels que la sécurité alimentaire, l’économie verte et circulaire, les énergies renouvelables, les sciences et technologies et en particulier la gestion durable des déchets.

Photo : VNA/CVN

Souhaitant s’inspirer de l’expérience vietnamienne, il s’est intéressé aux pratiques du Vietnam en matière d’élaboration législative, de coordination entre les autorités centrales et locales, et de participation des citoyens, notamment dans la mise en œuvre des politiques liées à l’économie circulaire et la gestion durable des déchets.

Sur le plan parlementaire, Trân Thanh Mân a proposé d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, de renforcer les mécanismes de coopération entre les deux organes législatifs, notamment entre les commissions spécialisées, les groupes des parlementaires d’amitié, les femmes et les jeunes parlementaires.

Il a également appelé à une coopération accrue dans les domaines mondiaux comme la transformation numérique, la croissance verte et la lutte contre le changement climatique ainsi qu’à une supervision conjointe des accords de haut niveau, dont le futur Plan d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global Vietnam - Indonésie.

Enfin, les deux parties ont convenu de poursuivre la coordination au sein de l’ASEAN, de consolider la solidarité régionale et de défendre le rôle central de l’organisation face aux enjeux actuels. Elles ont également affirmé leur soutien mutuel dans les forums régionaux et internationaux tels que l’ASEAN, les Nations Unies, le Mouvement des non-alignés, ainsi que dans les plateformes parlementaires multilatérales, dont l’AIPA (Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN), l’UIP (Union interparlementaire) et l’APPF (Forum parlementaire d’Asie-Pacifique).

VNA/CVN