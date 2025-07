Le vice-Premier ministre vietnamien rencontre les ministres des Affaires étrangères de Chine, d'Australie et d'Algérie

Le 10 juillet, en marge de la 58 e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et des réunions connexes à Kuala Lumpur (Malaisie), le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères (AE) Bùi Thanh Son a eu des rencontres bilatérales avec les ministres des AE de Chine, d'Australie et d'Algérie.

Lors de la rencontre avec le ministre chinois des AE Wang Yi, les deux parties ont échangé en profondeur sur les relations bilatérales ainsi que sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le ministre Wang Yi a félicité le Vietnam pour ses efforts de réforme administrative et sa préparation active en vue du XIVe Congrès national du Parti.

Les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer la coordination et de mettre en œuvre de manière efficace les accords de haut niveau. Elles ont convenu de poursuivre les échanges et contacts de haut niveau de manière régulière, de bien organiser les activités diplomatiques importantes d'ici la fin de l'année 2025, et de promouvoir l'efficacité des mécanismes de dialogue et de coopération bilatérale, notamment la 17e réunion du Comité directeur de la coopération bilatérale Vietnam - Chine.

Les deux pays poursuivront la mise en œuvre concrète des accords dans des domaines prioritaires comme l’interconnexion des infrastructures, notamment ferroviaires, l’innovation et la coopération frontalière pacifique.

Les deux parties ont été unanimes à promouvoir la connectivité stratégique dans le domaine des transports, en accordant une priorité à la coopération en matière de liaisons ferroviaires ; à améliorer l'efficacité des groupes de travail dans divers domaines et à renforcer la coopération en matière d'innovation ; ainsi qu'à coordonner étroitement la gestion et la protection des frontières, en vue de bâtir une frontière de paix, d'amitié et de coopération.

Questions maritimes

Concernant les questions maritimes, les deux parties ont réaffirmé l’importance du respect des accords et de la perception commune entre les hauts dirigeants des deux pays, de la mise en œuvre complète, intégrante et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC). Elles ont convenu de promouvoir avec l'ASEAN les négociations en vue d'un Code de conduite (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Lors de la rencontre avec la ministre australienne des AE, Penny Wong, les deux parties ont souligné l'importance d'un système commercial multilatéral ouvert et fondé sur des règles communes de l'OMC, et ont convenu de renforcer la coopération pour lever les barrières commerciales, élargir l'accès aux marchés et exploiter les mécanismes économiques et accords de libre-échange auxquels les deux pays sont parties.

Bùi Thanh Son a proposé de promouvoir la mise en œuvre du protocole d'accord sur le travail dans le domaine agricole, d'échanger sur la signature d'un protocole d'accord sur l'économie numérique, et a appelé l'Australie à élargir les quotas pour les travailleurs vietnamiens qualifiés dans les domaines de la santé, du tourisme et des technologies de l'information, ainsi qu'à faciliter l'accueil des étudiants vietnamiens en Australie.

La ministre Penny Wong a affirmé que le Vietnam est un partenaire clé de l'Australie dans la région, soulignant la coopération bilatérale étroite sur les enjeux stratégiques régionaux et mondiaux. Elle a convenu de renforcer le partage d'expériences et de technologies avec le Vietnam dans les domaines de la transition verte, du marché du carbone, de la numérisation et des technologies émergentes.

Questions régionales et internationales

Quant aux questions régionales et internationales, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a salué l'engagement de l'Australie envers l'Asie du Sud-Est, notamment sur la question de la Mer Orientale, et a encouragé une coopération plus étroite avec les pays du sous-région du Mékong.

Lors de sa rencontre avec le ministre algérien des AE, Ahmed Attaf, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a félicité l'Algérie pour son adhésion officielle au Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC). Selon lui, le Vietnam apprécie le rôle de l'Algérie en Afrique et attache une grande importance au renforcement des relations d'amitié traditionnelle entre les deux pays, de manière substantielle et efficace.

Le ministre algérien a affirmé que l'Algérie attache de l'importance au développement de la coopération avec le Vietnam, un pays ami de longue date, et a salué les résultats des projets de coopération en cours, notamment dans le domaine pétrolier.

Pour l'avenir, les deux parties ont convenu d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et de promouvoir des projets de coopération dans des domaines d'intérêt mutuel tels que le pétrole et le gaz, le commerce, la construction, l'exploitation minière, les produits pharmaceutiques, l'industrie halal, l'agriculture, etc.

Les deux ministres ont également réaffirmé leur volonté de se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, en particulier à l'ONU et au sein du Mouvement des non-alignés, et de renforcer la coopération Sud-Sud.

