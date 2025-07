AMM 58 : le vice-PM et ministre des AE a des rencontres bilatérales en Malaisie

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a rencontré jeudi 10 juillet à Kuala Lumpur les ministres des Affaires étrangères du Japon, Iwaya Takeshi, et de la Suisse, Ignazia Cassis, dans le cadre de la 58 e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-58), en Malaisie.

Lors de sa rencontre avec le ministre japonais des Affaires étrangères, Iwaya Takeshi, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a affirmé que le Vietnam considérait le Japon comme un partenaire fiable, l'accompagnant dans cette nouvelle ère de développement.

Il a espéré que que les deux parties continueront de collaborer étroitement afin de mettre en œuvre efficacement les accords conclus entre les hauts dirigeants des deux pays ; d'intensifier les échanges de haut niveau pour consolider continuellement la confiance politique ; d'encourager les entreprises japonaises à investir dans de grands projets emblématiques des relations bilatérales dans les domaines des infrastructures urbaines, des lignes ferroviaires à grande vitesse, de l'énergie, etc. ; de promouvoir efficacement les sources de financement de l'APD de nouvelle génération, notamment dans les grands projets d'infrastructures ; et de mettre en œuvre activement des projets de coopération en matière de transition écologique, etc.

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Iwaya Takeshi, a exprimé l'espoir que les deux parties poursuivront leurs échanges de haut niveau à l'avenir ; et qu'elles œuvreront ensemble pour concrétiser la coopération entre les deux pays, conformément aux accords conclus dans de nombreux domaines de la diplomatie, de l'économie, de la défense, etc.

Les deux parties ont convenu de promouvoir l'organisation de réunions sur les mécanismes de coopération afin de discuter des orientations de la coopération à venir.

Les deux parties ont convenu de promouvoir conjointement la mise en œuvre de nouveaux piliers de coopération dans les domaines des sciences et des technologies, de l'innovation et de la formation de ressources humaines de haut niveau.

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Iwaya Takeshi, a affirmé que le Japon soutiendrait activement le Vietnam dans le développement de l'industrie des semi-conducteurs et la formation de ressources humaines de haut niveau dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, la transformation verte, les sciences et les technologies, l'IA, etc.

Les deux parties ont également discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la promotion de la coopération entre l'ASEAN et le Japon, ainsi que de la coopération Mékong-Japon, afin qu'elle soit de plus en plus substantielle et efficace.

Lors de sa rencontre avec le ministre suisse des Affaires étrangères, Ignazia Cassis, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a affirmé que le Vietnam souhaitait promouvoir une coopération concrète et efficace avec la Suisse, en s'attachant à finaliser rapidement le contenu et le plan de mise en œuvre du cadre de partenariat global que les hauts dirigeants des deux pays ont convenu d'établir.

Il a également affirmé que le Vietnam était prêt à collaborer avec la Suisse et d'autres pays pour promouvoir les négociations sur l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association Européenne de Libre Échange (AELE).

Il a souligné que le Vietnam et la Suisse étaient deux économies présentant de nombreux avantages complémentaires, et que la coopération commerciale serait bénéfique pour les deux parties.

De son côté, le ministre suisse des Affaires étrangères, Ignazia Cassis, a exprimé son souhait de promouvoir davantage les relations d'amitié et d'élargir la coopération avec le Vietnam dans de nombreux domaines.

Il a convenu de promouvoir le prochain cycle de négociations sur l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'AELE et de résoudre les questions en suspens afin de conclure rapidement les négociations.

Les deux parties ont également discuté de questions internationales et régionales d’intérêt commun.

