La directrice générale de la VNA Vu Viêt Trang reçoit l'ambassadeur de Chine, He Wei

Vu Viêt Trang a déclaré qu’au cours des 100 ans d'histoire de la presse révolutionnaire vietnamienne, la VNA a accompagné la nation pendant 80 ans. La VNA joue le rôle d'agence de presse nationale, avec des fonctions similaires à celles de l'agence de presse Xinhua.

Sur ses canaux d’information pour l’étranger, la VNA diffuse des informations écrites et vidéo en chinois depuis 2010. Pour la publication de la version chinoise, la VNA a également bénéficié du soutien efficace du bureau de l'agence de presse Xinhua à Hanoï.

Selon Mme Trang, la VNA et Xinhua ont établi des relations de coopération dans les années 1950. Les deux parties échangent régulièrement des informations, envoient des délégations et soutiennent leurs correspondants respectifs. Ces dernières années, la VNA a activement envoyé des représentants pour participer à d'importants événements et forums de presse organisés par Xinhua. Xinhua s'est imposée comme une agence de presse internationale, appliquant des sciences et des technologies de pointe. C'est également un domaine dans lequel la VNA souhaite échanger et s'inspirer.

Ces dernières années, les relations entre les deux pays ont connu de nombreuses avancées dans les domaines de la politique, de la défense, de la sécurité, de l'économie, de la culture et des échanges entre les peuples. Les agences de presse des deux pays organisent également régulièrement des réunions et des échanges. Une coopération efficace entre elles contribue au développement des relations Vietnam - Chine.

Selo la directrice générale de la VNA, cette année marque le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et est l'Année des échanges humaniste sino-vietnamiens. La VNA espère continuer à témoigner et à communiquer des avancées importantes dans les relations bilatérales, et espère bénéficier d'une coordination efficace de l'ambassade en matière d'information et de propagande.

De son côté, l'ambassadeur He Wei a exprimé l'espoir que la VNA continuera à renforcer sa coopération avec les agences de presse chinoises afin d'améliorer l'efficacité des activités de sensibilisation. Notamment en 2025, année importante pour les relations bilatérales entre les deux pays, année du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et, parallèlement, "Année des échanges humaniste sino-vietnamiens", instaurée conjointement par les deux secrétaires généraux du Parti communiste du Vietnam et du Parti communiste chinois.

Appréciant le rôle de la presse, en particulier de la VNA, dans la diffusion des orientations et des politiques du Parti et de l'État vietnamiens auprès de la communauté internationale, l'ambassadeur He Wei a estimé que la coopération et les activités d'information et de sensibilisation entre les deux parties contribueront à consolider et à développer les relations d'amitié et de solidarité entre les deux pays, contribuant ainsi à leur réussite commune.

