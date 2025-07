Vietnam - Chine : promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines

Pham Minh Chinh a remercié son homologue chinois pour l'accueil chaleureux et solennel lors de sa visite en Chine à l'occasion du Forum économique mondial (WEF) tenu à Tianjin du 24 au 26 juin 2025, et a également félicité la Chine pour l'organisation réussie de cet événement.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam appréciaient hautement les résultats concrets et fructueux des récentes visites et échanges de haut niveau entre les deux pays, contribuant de manière significative au développement des relations entre les deux Partis et les deux États. Il a transmis les salutations cordiales du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, du président Luong Cuong et du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân au secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping ainsi qu'à d'autres dirigeants de haut niveau de la Chine.

Les deux parties ont convenu de continuer à concrétiser et mettre en œuvre efficacement les perceptions communes atteintes par leurs hauts dirigeants lors de récents échanges bilatéraux, de promouvoir le partenariat de coopération stratégique global entre le Vietnam et la Chine fondé sur les six orientations majeures, de maintenir des échanges de haut niveau réguliers, de stimuler fortement la coopération économique, commerciale et d'investissement, et d'élargir la collaboration dans les domaines des sciences, des technologies et de l'innovation.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que la Chine accorde une priorité à la coopération en matière de connectivité ferroviaire, en lançant dès décembre 2025 les travaux de la ligne Lào Cai - Hanoï - Hai Phong.

Pour sa part, le Premier ministre Li Qiang a transmis les salutations du secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping à son homologue vietnamien Tô Lâm et aux dirigeants vietnamiens. Il a remercié le Vietnam pour l'accueil respectueux et solennel réservé au chef du Parti et au président chinois lors de sa visite au Vietnam en avril.

Il a salué le développement positif du partenariat de coopération stratégique global entre la Chine et le Vietnam, affirmant que la Chine continuerait à travailler en étroite collaboration avec le Vietnam pour concrétiser les perceptions communes des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays.

Le Premier ministre Li Qiang a affirmé que la Chine était prête à accélérer la connectivité stratégique avec le Vietnam, exprimant son attachement au souhait du Vietnam de lancer rapidement la construction des lignes ferroviaires à écartement standard reliant les deux pays.

VNA/CVN