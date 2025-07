Le président Luong Cuong reçoit l'ambassadeur du Chili sortant

Photo : VNA/CVN

Le président a félicité le diplomate pour le succès de sa mission et a salué son importante contribution à la promotion et au renforcement du partenariat global entre le Vietnam et le Chili.

Il a souligné l'amitié traditionnelle entre les deux pays, fondée par les présidents Hô Chi Minh et Salvador Allende, qui s'est renforcée depuis plus de 50 ans.

L'ambassadeur Sergio Narea a indiqué qu'au cours de son mandat, il avait activement œuvré au développement de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines tels que la politique, l'économie, la culture, la défense et la sécurité.

Il a également souligné l'affection particulière du peuple chilien pour le Vietnam, fondée sur l'histoire de lutte et de développement des deux pays, et s'est engagé à continuer de soutenir Hanoï lors des forums internationaux.

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong a souligné que les relations entre le Vietnam et le Chili ont progressé positivement depuis la création du Partenariat global il y a près de 20 ans, avec des échanges commerciaux bilatéraux dépassant 1,7 milliard de dollars américains d'ici 2024.

Il a toutefois exhorté les deux parties à redoubler d'efforts pour mieux exploiter leur potentiel économique et commercial, conformément aux bonnes relations politiques existantes.

À cette occasion, le président Luong Cuong a invité son homologue chilien, Gabriel Boric, à effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam, et s'est dit confiant que l'ambassadeur du Chili Sergio Narea continuera d'être un pont important dans les relations bilatérales, quelle que soit sa fonction.

VNA/CVN