Trente ans de relations Vietnam - États-Unis : une croissance robuste et étendue

Il y a trente ans, le 12 juillet 1995, une étape importante a été franchie dans l’histoire des relations entre le Vietnam et les États-Unis : le Premier ministre Vo Van Kiet et le président Bill Clinton ont officiellement annoncé la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays.

Après 30 ans, le Vietnam et les États-Unis sont devenus des partenaires stratégiques globaux, leurs relations se renforçant dans tous les domaines.

De la normalisation au partenariat stratégique global

Les relations entre les deux pays ont connu un parcours long et semé d’embûches, marqué par les conséquences d’une guerre dévastatrice. La normalisation des relations a été une grande joie pour les deux peuples, marquant un tournant historique important.

Le 3 février 1994, le président Bill Clinton a annoncé la levée de l’embargo contre le Vietnam, ouvrant la voie à la normalisation des relations, qui a officiellement eu lieu le 12 juillet 1995 (heure du Vietnam).

Depuis lors, les deux pays ont continué à bâtir une relation solide, franchissant de nombreuses étapes importantes : l’établissement d’un partenariat global en juillet 2013 et sa transformation en partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable en septembre 2023.

Cette relation est fondée sur le respect mutuel de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et d’une coopération sur un pied d’égalité, dans l’intérêt mutuel et sur la base du droit international.

Les relations politiques et diplomatiques entre les deux pays se sont renforcées grâce à de nombreuses visites de haut niveau. Du côté vietnamien, des dirigeants tels que le Premier ministre Phan Van Khai (2005), le président Nguyên Minh Triêt (2007), le Premier ministre Nguyên Tân Dung (2008), le président Truong Tân Sang (2013), le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong (2015), le Premier ministre Pham Minh Chinh (2022) et le secrétaire général du Parti Tô Lâm (2024) se sont rendus aux États-Unis.

Du côté américain, les visites notables incluent celles des présidents Bill Clinton (2000), George W. Bush (2006), Barack Obama (2016), Donald Trump (2017) et Joe Biden (2023). Chaque visite apporte des changements positifs aux relations bilatérales.

Plus récemment, afin de renforcer la coopération bilatérale, le 4 avril 2025, le secrétaire général Tô Lâm a eu un entretien téléphonique avec le président américain Donald Trump au sujet des relations bilatérales, notamment des questions liées aux droits de douane réciproques. Une semaine plus tard, une délégation de négociateurs vietnamiens a travaillé avec leurs partenaires américains, démontrant l’initiative du Vietnam dans la résolution des problèmes commerciaux.

Le 2 juillet 2025, le secrétaire général Tô Lâm a eu un autre entretien téléphonique avec le président Donald Trump au sujet des relations bilatérales et de la question des droits de douane réciproques. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant au fort développement des relations bilatérales. Le président Donald Trump s’est engagé à réduire les taxes réciproques sur de nombreux produits exportés par le Vietnam et à poursuivre la coopération pour résoudre les questions en suspens affectant les relations commerciales. Le secrétaire général Tô Lâm a appelé à la reconnaissance du Vietnam comme économie de marché et au développement des exportations de technologies de pointe.

Ces échanges constants de haut niveau démontrent que les relations entre le Vietnam et les États-Unis sont à leur meilleur et que les deux pays continuent de collaborer pour leur bénéfice mutuel, offrant de nombreuses opportunités et développements aux deux nations.

Relations économiques et commerciales bilatérales florissantes

Les relations économiques, commerciales et d’investissement entre le Vietnam et les États-Unis se sont considérablement renforcées au cours des 30 dernières années, notamment depuis la normalisation des relations en 1995. L’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, a souligné que la coopération économique et commerciale est l’un des piliers les plus importants de la relation bilatérale.

Depuis 450 millions de dollars en 1995, le commerce bilatéral a connu une croissance significative, atteignant près de 134,6 milliards de dollars en 2024 et 79,7 milliards de dollars au premier semestre 2025. Le Vietnam est actuellement le huitième partenaire commercial des États-Unis, et les États-Unis constituent son premier marché d’exportation.

Auparavant, le Vietnam exportait principalement des produits industriels légers, tels que les textiles et les chaussures, mais il exporte désormais également des produits industriels transformés et manufacturés, ainsi que des produits agricoles à forte valeur ajoutée.

Parallèlement, le Vietnam importe de nombreux produits industriels et matières premières des États-Unis, notamment des ordinateurs, des appareils électroniques et des composants.

Les États-Unis ont toujours été l’un des principaux partenaires d’investissement du Vietnam, avec 11,8 milliards de dollars d’investissements directs jusqu’en janvier 2025.

Depuis que les relations bilatérales ont été transformées en partenariat stratégique global en septembre 2023, la coopération entre les deux pays en matière d’investissement et d’économie numérique a connu des progrès significatifs. Les entreprises américaines ont manifesté leur intérêt pour des investissements dans des domaines tels que les infrastructures, les chaînes d’approvisionnement et les énergies propres. Des leaders de la haute technologie tels que Tim Cook (Apple) et Jensen Huang (Nvidia) se sont également rendus au Vietnam, exprimant un vif intérêt pour l’avenir des technologies de pointe du pays.

Par ailleurs, le Vietnam développe également ses investissements aux États-Unis, comme en témoigne la participation de plus de 100 entreprises vietnamiennes au Sommet de l’investissement SelectUSA 2025.

On peut dire que le renforcement des relations a renforcé la confiance et ouvert des opportunités pour les deux pays dans divers secteurs.

Outre le commerce et l’économie, d’autres domaines de coopération, tels que les sciences et technologies, l’éducation, la santé, la culture et le tourisme, sont également en plein essor. Le Vietnam compte actuellement environ 30.000 étudiants aux États-Unis, ce qui le place au sixième rang des pays comptant le plus d’étudiants. La coopération dans le domaine de la santé est également remarquable, notamment dans le cadre de projets de prévention et de traitement du VIH/sida, de la tuberculose et du Covid-19.

En route vers une prospérité commune

2025 marque le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis (7 juillet 1995). Selon l’ancien ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Pham Quang Vinh, en trois décennies, les deux pays ont instauré une confiance et un respect mutuels pour leurs systèmes politiques, établissant ainsi des bases solides pour leurs relations bilatérales.

L’ambassadeur des États-Unis, Marc E. Knapper, a souligné que 2025 marquerait un tournant pour l’évolution des relations, notamment dans les domaines commercial et économique, avec pour objectif de créer des relations commerciales équilibrées et saines, bénéfiques pour les deux pays.

Les réformes gouvernementales et la promotion du secteur privé contribueront à faire du Vietnam une destination d’investissement attractive. Parallèlement, des secteurs tels que les hautes technologies, les infrastructures numériques, l’éducation et la santé resteront des piliers essentiels de la coopération entre les deux pays.

L’ancien ambassadeur Pham Quang Vinh a également souligné l’importance de la coopération pour faire face aux conséquences de la guerre, telles que la dioxine, les restes d’explosifs et la recherche des personnes disparues, afin de panser les blessures du passé et de renforcer la confiance.

Sur cette base, le Vietnam et les États-Unis continueront de collaborer, de surmonter les défis et de saisir les opportunités pour porter leurs relations vers de nouveaux sommets de prospérité et de stabilité partagée.

