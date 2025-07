Vietnam - Chine

Vivez un été riche en culture avec la nouvelle liaison Hanoï - Xi’an de Vietjet

En plein cœur de la saison estivale animée, Vietjet inaugure une nouvelle ligne aérienne reliant Hanoï à Xi’an (Chine), offrant ainsi une option supplémentaire pour découvrir la richesse culturelle, gastronomique et architecturale de deux villes emblématiques, chargées d’histoire et de traditions.

Photo : Vietjet/CVN

La ligne Hanoï - Xi’an est lancée dans une atmosphère festive, accueillie chaleureusement par les habitants et les voyageurs des deux régions.

Les vols au départ de Hanoï sont programmés à 21h25 les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, avec une arrivée à Xi’an à 01h10 le lendemain matin. Dans le sens inverse, les vols quittent Xi’an à 02h10 les lundis, mardis, jeudis et samedis, pour atterrir à Hanoï à 04h10 le même jour (heure locale).

Ancienne capitale de la Chine pendant plus de 3000 ans, Xi’an est célèbre pour ses monuments historiques tels que l’ancienne cité de Chang’an, le mausolée de l’empereur Qin Shi Huang, ainsi que pour ses nombreuses spécialités culinaires de la région du Shaanxi. De son côté, Hanoï, ville millénaire, charme les visiteurs par son élégance intemporelle et sa cuisine vietnamienne authentique et savoureuse.

Cette nouvelle liaison témoigne du développement dynamique du réseau international de Vietjet, venant s’ajouter à une série de destinations attractives en Chine comme Pékin, Shanghai, Canton ou Chengdu, tout en renforçant la couverture du réseau Vietjet à travers le Vietnam et la région Asie-Pacifique.

En voyageant avec Vietjet, les passagers profiteront de repas chauds, frais et équilibrés, mettant à l’honneur les spécialités vietnamiennes telles que le phở Thìn, le bánh mì ou encore le café au lait glacé, servis par un équipage professionnel et attentionné à bord d’avions modernes et économes en carburant. Le programme de fidélité Vietjet SkyJoy permet également aux voyageurs de participer à des tirages au sort, de cumuler des points et de les échanger contre des cadeaux proposés par Vietjet et plus de 250 grandes marques dans les domaines du voyage, de la gastronomie, du shopping et bien plus encore.

Minh Thu/CVN